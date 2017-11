La gauche égarée d’Edwy Plenel

https://www.youtube.com/watch?v=RAukvSjUI3I

@Laulau

Le peine de mort n’existe pas en israël. La boutade de Lieberman, qu’on trouvera en video à l’adresse ci-dessus, concerne les citoyens arabes d’Israël qui trahissent leur pays, comme naguère le connard qui avait fait passer des téléphones portables à des terroristes emprisonnés et qui se trouve lui-même désormais en cabane, et pour un certain temps.

Dans la video qui suit immédiatement celle dont je donne le lien, un député arabe à la Knesset gueule « Allah akbar ». C’est le cri qui est associé, en France comme en Israël, à tous les massacres que nous avons connus. Imaginons que la même chose se produise chez nous à l’Assemblée nationale...

Les traîtres, partout, sont honnis et ne méritent que le mépris. Les islamo-gaucho-fascistes de Mediapart et les salauds qui viennent sur ce site distiller leur antisémitisme crapuleux et leur haine de la France mériteraient d’entendre à peu près les mêmes propos, parce qu’ils se font directement complices d’un certain nombre de crimes atroces, dont l’assassinat de ce pauvre prêtre normand, égorgé il n’y a pas si longtemps. La décapitation n’est plus depuis longtemps dans les moeurs des pays civilisés, et encore moins en Israël, mais elle perdure dans l’islam. Si on veut se faire entendre des islamistes, peut-être sera-t-il nécessaire de leur faire entendre un langage qu’ils puissent comprendre et qui est le leur au quotidien.