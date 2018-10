La guerre civile n’aura pas lieu

Souvenons-nous de cette pièce de théâtre de Giraudoux,

« La guerre de Troie n'aura pas lieu »

dénonçant le cynisme et la manipulation politique, qui conduisirent à la seconde guerre mondiale.

Cette pièce de théatre établit un parallèle avec la guerre de Troie rendue inéluctable.

Espérons que pour la France le pire puisse être évité, mais nous n'avons le choix je pense qu'entre une

intégration véritable de toutes les communautés ou un risque élévé de guerre civile.

Nombre d'ouvrages paraissent régulièrement sur les risques de guerre civile en France et plus généralement en Europe.

Gérard COLLOMB ministre de l'intérieur vient de nous avertir de ce danger dans ses adieux au ministère de l'intérieur avec une analyse quasi Zemourienne.

"Aujourd'ui on vit côte à côte, je crains que demain on vive

face à face."

Le directeur de la DGSI en France s'inquiètait il n'y a guère lui aussi des risques de guerre civile pour notre pays.

http://www.lexpress.fr/actualite/societe/le-patron-de-la-dgsi-evoque-un-pays-au-bord-d-une-guerre-civile_1804877.html

Hollande lui même dans son livre de confidences aux journalistes se posait ces questions essentielles

Comment faire pour reformer un lien entre tous les Français ?

Comment faire pour ''éviter la partition''

Derrière ces propos une interrogation, intégration ou risque de partition et guerre civile.

https://www.youtube.com/watch?v=Sa51mkZuqPA

Les attentats commis par des Français contre d'autres Français, sont des prémices de guerre civile larvée, des choix de civilisation, qui posent question.

Attentats toujours condamnés des mêmes mots : lâches attentats.

On peut parler de barbarie, de folie, d’extrémisme religieux, mais peut-être aussi de lâcheté.

Sénèque disait '' qui méprise sa vie est maître de la tienne''

Nos politiciens vont-ils faire comme dans la pièce de Giraudoux continuer à faire montre de cécité, de déni et de manque de volonté et de courage ?

Les avertissements sont pourtant clairs

Ce qui s'est passé en Angleterre et en Allemagne et qui peut se passer chez nous, peut encore se produire et c'est terrifiant.

Une première, un Anglais fonce avec sa voiture sur la foule à la sortie des fidèles d'une mosquée. Il aurait crié « Je veux tuer des Musulmans »

Ce qui vient de se passer en Allemagne, suite au meurtre d'un allemand dont les coupables seraient un Syrien et un Iranien, une manifestation de 2000 personnes a dégénéré en chasse à l'immigré. La résilience a cédé le pas à la vengeance.

https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/allemagne/violences-xenophobes-en-allemagne-l-indignation-d-angela-merkel_2915245.html

Règlement de compte entre gens du voyage et Maghrébins.

Sept jeunes âgés de 18 à environ 25 ans ont été blessés dont deux sérieusement par les "gerbes de plombs de calibre 12".

https://www.lci.fr/faits-divers/beaune-deux-hommes-interpelles-pour-tentative-d-assassinat-et-violences-aggravees-a-caractere-raciste-mis-en-examen-ecroues-2095454.html

Ce sont les prémices de violences graves entre communautés

Faire des concessions, des compromissions avec les communautaristes, comme l'ont fait les Anglais jusqu'à accepter des tribunaux islamiques ne sert à rien, le multiculturalisme qui est en réalité un agglomérat de communautarismes qui vivent les uns à côté des autres conduit à l'impasse. Il faut absolument intégrer ces populations.

L'islam est en France une communauté très importante. Son intégration est un facteur essentiel de cohésion nationale.

Le récent rapport de l'institut Montaigne sur l'Islam en France est alarmant et soulève de nombreuses interrogations.

On s'aperçoit que la propagation du fondamentalisme, du salafisme et de l'Islamisme radical que nous ne combattons pas avec la vigueur impitoyable nécessaire, envahit et pollue les esprits, surtout celui des jeunes Musulmans.

35% des musulmans interrogés pensent que la loi religieuse prime sur la loi de la république. Plus inquiétant, dernier rapport Montaigne 50% des jeunes musulmans de moins de 25 ans sont pour la Charia.

Une enquête récente du CNRS sur cette jeunesse confirme cette tendance, 30% de fondamentalistes chez les Lycéens dont la moitié pense que sacrifier sa vie pour la religion est un geste honorable.

Cette enquête aussi montre que La radicalité touche aussi les Lycéens chrétiens mais dans une proportion nettement moindre. La jeunesse en général est plus tolérante envers la violence, ne l'exclue pas pour défendre ses idées et le cocktail avec la religion devient explosif, certains admettent que la défendre les armes à la main est normal.

Notre réponse à l'heure actuelle aux attentats et agressions récentes au couteau a été la résilience, la faculté d'adaptation à la peur et la faculté de reconstruction, mais cette résilience a des limites, surtout si on juge que l'essentiel n'est pas fait pour éviter au maximum les attentats.

Nous voyons aujourd'hui la violence se dévellopper dans toutes les communautés. La politique qui consiste à masquer la vérité en qualifiant ces actes, d'actes de déséquilibrés , ne fera pas illusion longtemps.

Un rituel s'est installé, marches blanches, bougies, fleurs, ours en peluche, musique et incitations répétées à l'acceptation de l'inévitable, avec comme premières réponses.

'pas d’amalgame' 'soyons unis''

la certitude, est que cette résilience par la répétition des actes violents se transforme en colère et cette colère en actes de plus en plus violents.

Faut-il s'interdire de réfléchir ?

S'interdire de parler d'Islam, d'immigration ? de communautés ?

Penser à faire enfin avec l'Islam qui prend une place importante qui va aller grandissante dans le pays, ce qui a été fait avec les autres religions. Il est impératif de définir sa place et les règles simples mais incontournables à respecter dans la république, ni concessions, ni compromissions auxquelles nos politiques ont cru bon de céder depuis des années.

Un Islam complètement compatible avec notre république.

Un Islam qui ne laisse pas la moindre place à l'Islam radical qui pourrit la vie de tous et des Musulmans en premier.

Cette éradication de l'Islam radical, du salafisme qui gangrène ces quartiers de non droit et dont parle Collomb préservera une grande partie de notre jeunesse de cette endoctrinement mortifère. Pour cela une priorité absolue, une condition sine qua non,reconquérir ces territoires de non droit et vite, avant qu'il ne soit trop tard.

Les guerres que nous avons mené en Syrie, Libye, Irak qui ont provoqué le déplacement de millions d'individus dont nous en accueillons une part, augmentent encore notre immigration subie, et créent une situation qui bloque les processus d'intégration et provoque une tension permanente inter communautaire.

Les postures actuelles, adoptées par certains vont-elles dans le bon sens ?

s'auto culpabiliser sur le destin des enfants de la république, en refusant de se donner les moyens de corriger les erreurs ?

se désidentifier pour se faire accepter par l'autre ?

Penser que plus on va s'effacer, plus les raisons de la colère vont le faire aussi ?

Inverser comme certains veulent le faire le devoir d'intégration ?

Ce serait à la nation de s'intégrer à ceux qui viennent d'ailleurs, et non à ceux qui viennent d'ailleurs de s'intégrer à la nation.

Je suis persuadé du contraire.

Si on veut éviter une guerre civile comme la France sait les produire, souvenons nous des guerres de religions, de leur point culminant la Saint Barthélémy, des guerres vendéennes, des soubresauts de Vichy.

Il faudrait

Combattre tout foyer d'Islamisme radical avec une extrême fermeté.

Arrêter les repentances compulsives, dont nos dirigeants sont prolixes.

Cesser d'alimenter le ressentiment contre la France.

Notre élu par défaut n'en a pas pris le chemin avec sa sortie honteuse en Algérie, et sa dernière déclaration sur l'armée française, la condamnant de façon unilatérale.

Oublier un peu ses propres querelles pour chercher les points de convergences.

Sans taire bien sur certaines pages sombres , il faut absolument mettre en valeur les pages de lumière de notre nation.

Depuis trente ans la France donne l'impression de ne plus s'aimer.

Si les Français n'aiment plus la France comment la faire aimer aux immigrés ou aux fils et petits fils d'immigrés. ?

Revenons aux fondamentaux

Ernest LAVISSE Historien

dont les ouvrages ont formé des générations de professeurs écrivait

<< Enfant tu aimeras la France parce que la nature l'a faite belle et parce que son histoire l'a faite grande.>>

Il faut que tous les citoyens de France redeviennent des citoyens de cœur et d'esprit Français.

Pour une cohésion nationale véritable il faut un 'roman de la France' audible et fédérateur. Il faut construire et proposer un projet commun acceptable et fédérateur pour tous les enfants de France.

Les chemins du vivre ensemble, de la survie de notre nation passent par ces épreuves de vérité et de fermeté.

Aurons-nous le courage de surmonter ces épreuves et de mettre en place les mesures nécessaires ?