La guerre d’Algérie, une guerre qui n’en finit pas d’en finir !

Fait pratiquement unique, 60 ans après, on ressasse toujours les péripéties de la guerre d'Algérie et on empoisonne le présent avec une une histoire vieille de 190 ans pour son début et qui s'est terminée il y a 60 ans.

Pourquoi cette guerre d'Algérie n'en finit pas de finir ?

Quelles sont les raisons pour lesquelles ce conflit est toujours conjugué au présent ?

On n'a depuis 1962, jamais cessé d'alimenter les rancœurs et on continue de jeter du sel sur les plaies, sous le prétexte de vouloir réconcilier les mémoires.

Pour moi les causes sont anciennes et les raisons sont multiples et mauvaises.

Première raison.

Le fait très rare qu'une partie d'un peuple ayant acquis son indépendance, pour se débarrasser de ses soi-disant 'tortionnaires' se retrouve à immigrer chez le colonisateur accusé de tous les maux.

Un mystère troublant !

Que dans ces millions d'arrivées trop massives on n'ait pas su faire le tri entre ceux qui venaient pour s'assimiler et ceux qui venaient pour uniquement des raisons économiques dues à la situation catastrophique de l’Algérie, qui n'a jamais su se gérer au bénéfice de sa population. Peut-être aussi, quelques-uns, humiliès d'avoir du s'exiler chez le colonisateur du pays qu'il venaient de libérer, ont trouvé en la France le bouc émissaire, le coupable éternel qu'il faut faire payer.

De nombreux journalistes algériens conscients du désastre de leur pays s’élèvent courageusement contre ces dictatures qui ont mené ce pays au potentiel énorme, au chaos.

Et vous, M. Bouteflika, qui vous pardonnera les crimes d'aujourd'hui et de demain ? écrivent-ils

El WATAN

www.lematindz.net/news/24858-algerie-france-repentance-et-vous-m-bouteflika-qui-vous-pardonnera.html

Deuxième raison.

Une gauche française moralisatrice, anti coloniale primaire, celle qui a poussé des Français à trahir leur pays pour pactiser avec le FLN, nos chers porteurs de valises que certains osent honorer encore .

Des pouvoirs de plus en plus faibles qui pensent que par la repentance compulsive on peut se rallier des populations devenant, communautaristes et séparatistes.

Aussi on a eu ceux qui ont encensé ces porteurs de valises, et ceux qui récemment ont traite les Français de criminels contre l'Humanité.

Comment croire qu'en prononçant de telles paroles de détestation de son pays on puisse le faire aimer par ceux qui s'y installent ou y sont déjà. Ils ne voient pas que se mettre à genoux hier et aujourd’hui c'est se coucher demain. Soumettre est une arme de guerre.

Troisième raison

Les absurdités de la réconciliation des mémoires qui remettent sous les projecteurs des faits vieux de 60 ans qu'il ne faut plus ressasser.

Et plus grave, quand, comble de l'absurde, pour ''réconcilier ces mémoires' ,on confie cette tâche superflue, inutile et contre productive, à un seul et unique personnage qui détiendrait la vérité historique, Benjamin STORA que tout le monde connaît pour ses penchants marqués idéologiquement à gauche.

Dernière raison et analyse à posteriori,

Si la France avait dû se repentir, C'est depuis des décennies, qu'elle aurait dû le faire, pas maintenant, il est trop tard.

La France aurait dû par contre se repentir.

-D'avoir menti aux populations d’Algérie, en promettant l'Algérie française de Dunkerque à Tamanrasset.

-D'avoir entamé une guerre inutile au lieu d'expliquer la décolonisation puisqu'elle était voulue et décidée par le pouvoir et de la programmer sur de longues années, en négociant les modalités d'un vivre ensemble comme l'on fait d'autres pays.

-D'avoir signé les accords d’Evian avec des organisations sans aucun pouvoir donc sans aucune garantie.

-D'avoir contrairement à la signature de ces accords d'opérette :

-laissé se perpétrer ces massacres du 5 juillet à Oran en ordonnant à l'armée française regarder ces massacres l'arme au pied et la rage au cœur.

-D'avoir permis la spoliation et l'exil forcé d'un million d'Européens chez eux depuis des générations,français depuis plus longtemps que les ressortissants des comtés de Nice et de Savoie. Erreur funeste du FLN.

Paroles prononcées par Hocine Aït Ahmed

(l'un des chefs historiques de la guerre d'Indépendance)

-Se repentir aussi D'avoir honte extrême, désarmé et abandonné des harkis

qui se sont fait exterminer par le FLN par dizaines de milliers avec une barbarie d'une horreur rarement égalée.

Sarkozy est l'un des seuls présidents à avoir reconnu la responsabilité de la France

Femmes et filles de harkis récusent STORA

https://www.lefigaro.fr/vox/societe/nous-filles-et-femmes-de-harkis-recusons-le-rapport-stora-sur-la-guerre-d-algerie-20210127

Voila les reproches qu'auraient dû se faire les pouvoirs successifs en France. Reproches qu'ils ne se feront jamais, pour de multiples raisons, et qui ne seraient plus de saison, tout comme ces simagrées de repentances.

Car l'Algérie ne demande pas la vérité, et ne l'apportera jamais, puisque son pouvoir n'a survécu que par le mensonge, et par la mobilisation du peuple dans la haine de la France, et elle exige de la France qu'elle sait faible et déjà à genoux, qu'elle se couche.

La presse officielle algérienne ne se prive pas de rappeler les exigences des autorités : reconnaissance des crimes coloniaux, excuses officielles, repentance, réparation et indemnisations… Le grand jeu du chantage à l'alibi colonial.

Aimé Césaire Chantre de la négritude disait

« Obtenir l'indépendance est difficile, mais on y arrive, seulement le plus dur commence alors car on n'a plus d'alibis »

Une repentance rétroactive et unilatérale doit intégrer le principe qu'on ne peut regarder et juger l'histoire avec les lunettes d'aujourd'hui, et pour rester objectif rester duelle.

Il faut absolument clore ce chapitre de notre histoire dont les réminiscences sans fin sont un poison pour notre pays.