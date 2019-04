La machine à expulser fonctionne à plein régime

@devphil30 Le problème de l’assurance locative, dite GLI (garantie loyers impayés) c’est qu’elle limite le choix des locataires, puisque Mme Duflot a voté en septembre 2014, un décret interdisant les garants et garanties bancaires pour les salariés, lorsque le bailleur avait contracté ce type d’assurance.... Et les exigences des assurances sont énormes et ne correspondent plus du tout aux profils des candidats à la location (justifier de mini 3 x le loyer en revenus nets mensuels, être en CDI hors période d’essai, etc...). Et je réitère, vu que les salaires n’augmentent pas et que les taxes et prix à la conso augmentent, beaucoup de personnes seront dans la situation qui ne leur permettra plus d’accéder à la location. Quant aux propriétaires, qui sont aussi des humains, salariés ou pas, la réduction de leurs revenus fonciers fera qu’ils ne pourront plus assurer le paiement des travaux de copropriété, comme c’est le cas en Grèce par exemple, et ceci engendrera une dégradation importante des immeubles.