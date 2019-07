Du nouveau du côté de la littérature Francophone consacrée au sujet de l'intelligence, des hauts potentiels et autres surdoués. Un livre original et percutant est récemment venu compléter la bibliographie déjà existante sur le sujet, il s'agit de l'ouvrage de Aaron Clarey : La Malédiction de l'Intelligence.

Aaron Clarey est un auteur Américain, il est aussi blogueur et économiste.

Son approche du sujet se caractérise par beaucoup de pragmatisme, de résilience et d'une bonne dose de désinvolture. Un vent de fraîcheur venu d'outre-Atlantique, et qui nous apporte un récit direct et sans concession, ainsi qu'une analyse qui ne laisse que peu de place aux apitoiements.

Aaron Clarey dresse dans ce livre un état des lieux froid et sans appel des circonstances auxquelles sont confrontées les personnes anormalement intelligents dans notre monde : Cette société n'est pas faite pour vous !

Partant du simple constat des tests de QI et de leurs résultats contrastés au sein de la population, la plus simple des considérations mathématique nous fait alors rapidement comprendre que notre société est d'abord pensée et organisée pour la majorité, et pour un commun des mortels disposant d'une intelligence moyenne.

Cette société est faite, conçue et mise en place pour l'individu moyen. Et c'est donc précisément là que réside la première fondation d'une série de problématiques existentielles pour les personnes intellectuellement atypiques, et c'est aussi là que réside en soi « La Malédiction de l'Intelligence ».

Car c'est en fait tout un univers de frustration et d'incompréhension qui guette quotidiennement ces personnes anormalement intelligentes du fait d'être une telle minorité, et que personnes n'ai pensé les choses pour eux. Il importe alors pour ces gens là d'être capable de voir et de comprendre les choses avec un maximum de réalisme afin d'être capable de s'y adapter au mieux, et c'est ce que préconise cet auteur particulièrement atypique.

Bien sûr il existe une importante nuance en être intelligent, et penser intelligemment. Entre avoir un QI élevé et agir intelligemment. La sagesse et la justesse ne sont en tout état de cause pas toujours corrélés dans les faits à l'intelligence et au potentiel. Mais les personnes intelligentes ont en général tendance à naturellement mieux comprendre les rapports de causes à effets et pouvoir plus aisément anticiper les conséquences des actions posées. Ce contraste est facilement identifiable au quotidien, mais également au niveau de notre communauté en elle-même et à un niveau plus général.

Pourrait-on imaginer que notre pays soit dans une situation si catastrophique si l'électeur et le consommateur moyen possédaient un QI de 130 ? Insipides émissions de télévision, magazines sur les célébrités, et tout cet engouement irrationnel pour le football seraient ils vraiment si populaires si le QI moyen Français était de 130 ?

Continuerions-nous de supporter tout ce cirque politicien, pendant que notre pays, notre héritage et notre culture sont à ce point dénigrés et vendus au rabais ? Sacrifiés en toute indolence ?

Pensez-vous vraiment qu'à 130 de moyenne, l'électeur et le consommateur moyen laisseraient ainsi notre nation et son avenir se diriger si obstinément dans le mur, pendant qu'une cour de marquis incompétents et de complets hypocrites se remplissent les poches sur le dos des beaux discours et de l'ignorance des foules ?

Aaron Clarey nous gratifie aussi dans ce livre d'un chapitre atomique et hilarant sur l'éducation. Nous rappelant notamment que l'école n'est pas là pour enseigner l'intelligence mais le conformisme. Et le conformisme envers quoi ? Envers la moyennité bien-sûr !

C'est là un domaine de prédilection pour l'auteur, et dont il parle plus abondamment dans différents autres de ses travaux. Il dénonce ainsi régulièrement le fait qu'aux États-Unis, des quantités astronomiques d'étudiants se retrouvent à contracter des prêts exorbitants pour payer leurs études, et que de plus, non seulement nombre de ces études sont aussi très coûteuses en temps de vie, mais ne sont de surcroît pour certaines rien de plus que de la masturbation mentale inutile qui aboutit sur des diplômes n'ayant absolument aucun intérêt et aucune valeur sur le marché du travail. Il a notamment consacré tout un ouvrage à ce sujet : Worthless.

L'auteur nous parlera aussi dans ce livre de l'environnement du travail et des patrons incompétents, des relations personnelles, de psychologie et de la problématique d'atteindre et de réaliser son potentiel en tant que personne anormalement intelligente dans une société limitée par des normes et une intelligence globale moyenne.

Enfin l'auteur présentera quelques solutions pratiques à tous ces problèmes, et nous invitera à prendre soin, dans ce contexte hostile sur le plan de la pensée et de la raison, de notre propre santé mentale et de notre propre bonheur, car cela au moins dépend entièrement de nous et de nos propres choix.

C'est en substance le voie qu'a choisie Aaron Clarey, accepter la réalité pour ce qu'elle est, et non pour ce qu'on voudrait qu'elle soit : L'idiocratie emportera tout sur son passage, alors que les mensonges règnent en maître et que la subversion, des mots jusqu'à la chair, est constante, universelle, donc autant alors profiter au mieux de cette existence précieuse et miraculeuse qui nous est donnée de vivre sur cette planète a des fins utiles et agréables. Il ajoutera très personnellement un éternel bras d'honneur désinvolte et détaché à toute cette population d'imbéciles qui rendent ce monde si difficile à vivre.

Mais c'est là aussi une composante de l'idiocratie, cette majorité manipulable, dénuée d'une vision et d'une compréhension macrocosmique des choses, égoïste, sont la caution du système politique et des pires excès du capitalisme, leur naïveté est un moyen de faire des profits, y compris aux dépens de notre bien commun, de notre santé, de notre environnement et de notre économie, et lorsqu'ils vous toisent avec mépris et condescendance, en vous rappelant à quel point vous êtes anormal parce que vous vous posez d'étranges questions, parce que pour vous la vérité importe ou parce que vos passions et aspirations dans la vie leur semblent « bizarres », ils ont en effet raison, ce monde est le leur, ils sont la normale et vous n'êtes qu'un phénomène statistique improbable. Et c'est eux qui auront le dernier mot, non pas parce que vous auriez tort sur le plan théorique, mais parce que par la force des choses, par la force du nombre, ce sont eux qui ont la main.

Dans la même veine, en guise d'invitation et selon le titre concept d'un autre livre de cet auteur exceptionnellement réaliste, impitoyable et avisé : Enjoy the Decline !

http://assholeconsulting.com/

https://www.amazon.fr/Mal%C3%A9diction-lIntelligence-Aaron-Clarey-ebook/dp/B07VHYM7TT/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=clarey&qid=1564062247&s=gateway&sr=8-1