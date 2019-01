La récolte de dons sur Wikipédia est-elle bénéfique au développement de l’encyclopédie ?

Le 7 octobre 2017 j’ai écrit à info@wikimedia.fr pour leur expliquer pourquoi je ne donnerai plus désormais :

Wikipédia, c’est bien tant qu’on ne cherche pas à contribuer à une page quelconque.

Aussitôt que l’on veut apporter des informations nouvelles et pertinentes sur un sujet, on se trouve confronté à des petits administrateurs qui utilisent leur pouvoir de maîtrise de l’outil pour imposer leurs vues sous couvert d’objectivité, de droits d’auteur et autres... et qui profitent de leur statut pour assouvir leur caractère de tyran.

Je ne vais pas m’étendre sur l’expérience désastreuse que j’ai eue suite à un de mes essais de contribution sur une page, des témoignages semblables au mien sont légions et frôlent parfois le loufoque, la connerie, le kafkaïen...



Ce qui a fait la force de Wikipédia, c’est que l’information n’était plus laissée à un petit groupe restreint de spécialistes et d’élites et s’ouvrait ainsi à la subjectivité. Aujourd’hui, l’information de Wikipédia est laissée à une multitude de petits fachos qui décident d’eux-mêmes et sans aucun contrôle sur eux-mêmes, si une information est objective ou non... selon leurs propres critères à eux. Or, on le sait, l’objectivité n’existe pas, elle n’est que l’interprétation d’une certaine subjectivité... qui doit être contrôlée, certes, mais qui a atteint, aujourd’hui dans Wikipédia un caractère délirant et dictatorial.



Wikipédia ayant atteint ses limites et l’information qui s’y trouve étant de plus censurée complètement aléatoirement par des petits despotes en mal de reconnaissance ou bien des groupes fortement constitués pour imposer leurs vues en s’étant appropriés le statut de contributeurs et en y faisant régner leur propre loi... non seulement je ne contribuerai plus financièrement à ce qui est devenu, pour ma part une mascarade, mais je ne vais plus, depuis 2 ou 3 ans, non plus y chercher de l’information pertinente.



Aujourd’hui, Wikipédia doit évoluer drastiquement pour continuer à vivre : cette encyclopédie n’est plus aimée.