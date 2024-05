La saison des Palmes et des trophées

Il y a beau temps que je ne m’abreuve plus de la vulgarité sans intérêt de Cannes célébrant la nullité artissique, il en va de même pour jizo auxquels on a ajouté les paralympiques pour se faire un peu de pub et relancer ce qui s’essoufflait en se donnant une image humaniste qui cacherait l’appât du gain en compatissant sur les handicaps dans le seul but d’éviter que la machine olympique ne s’essouffle, c’est à dire en grattant encore un peu plus de fric sur le dos des handicapés qui acceptent ce jeu, c’est obscène.



Pour Mbappé, on a passé beaucoup de temps dans les merdia à commenter longuement les pbms psychologiques qu’entrainait forcément chez lui son changement de club et son vœux le plus cher à augmenter ses salaires mirobolants et injustifiés.

C’est une propagande et une manière comme une autre d’effacer toute forme de pensée des cerveaux formatés de la populace pour lui éviter de réfléchir à ses « malheurs » réels.