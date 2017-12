La technologie atrophie les cerveaux

Bonjour à toutes et à tous,

Il m'a été reproché mon manque de développement sur ce sujet, j'ai donc décidé de reprendre mon article pour qu'il soit à la hauteur de vos expérances.

Vous me pardonnerez s'il vous plait mes quelques fautes de syntaxe, je n'ai pas longtemps été à l'école. J'ai parfois de mauvais réflexes.

J’ai envie d’aborder avec vous, aujourd’hui, un problème que rencontrent les gens de ma génération.

Nous sommes dans un monde où tout va très vite, où les choses sont systématiquement dématérialisées, où la réalité est virtualisée, ... Mais nous, nous n’avons pas grandi avec toute cette technologie environnante, nous avons dû nous adapter, j’ai dû m’adapter. Certain sont réfractaires … Mais à quoi bon ? C’est une bataille qui coûte bien trop cher et l’opposition ne gagnera pas. Être réfractaire s'est comme se fermer au monde, et comment avancer si l'on est fermé ? L'opposition finira certainement plutôt engloutir sous l’effet de masse. Alors, à quoi bon résister ? Non, ce n’est pas une bonne idée. Mais pourquoi ce n’est pas une bonne idée ?

Eh bien voyez plutôt tout ce que l’on peut faire grâce ou à cause de tous ces changements sociétaux.C’est vrai que l’impact reste, non, devient -très fort-. De plus en plus fort. Tous les domaines sont impactés :

La banque : les signatures ou modifications de contrats, les ouvertures de compte, la moindre opération peut s’effectuer à l’aide d’une tablette et tout absolument tout est automatisé

La police : avec un smartphone, le contrôle d’identité prend des dimensions différentes, car le smartphone permet en l’espace de seulement quelques secondes, consulter une multitude de fichiers regroupés, permettant d’obtenir une vision globale du profil consulté

La médecine : dans ce domaine il y aurait beaucoup à dire … les avancées sont considérables

La vente : un « nouveau » termes est arrivé, créant une multitude d’emploi , c’est le « marketing » et de là, le « digital ». Les trois combinés ressemblent maintenant à de l’espionnage car tout est enregistré pour mieux nous vendre.

L’administratif : tout se fait par l’intermédiaire du net aujourd’hui, rares sont les fois où vous pouvez être en contact direct avec un conseillé.

Je pourrais encore continuer cette liste longtemps, mais j’imagine que cela ne sert à rien, vous vivez dans le même monde qui est le mien. Si vous ne vivez pas en ermite, vous savez bien que ce dont je parle est le reflet de la réalité.

Plusieurs écoles se dressent alors devant cet inévitable changement. Et je ne cherche pas à jouer au vieux con qui conteste la technologie sous toutes ses formes, mais ce que je reproche au monde actuel c'est de nous imposer l'utilisation de tous ces process, pour mieux nous contrôler, avoir la main mise sur nous, notre façon d'agir ou de penser. Oui, petit à petit, tout le monde est obligé de se plier d’une manière ou d’une autre aux nouvelles règles. Avez-vous par exemple, déjà fait l’expérience, la fâcheuse expérience d’oublier votre smartphone à la maison ? C’est une misère pour toute la journée ! Le GPS remplace aisément votre bonne vieille carte routière, mais sans lui, maintenant, … la journée se complique. De même lorsque vous devez prévenir votre docteur de votre retard … Pas de téléphone, donc pas de moyen de prévenir, et puis non plus pas de Contact et vu qu’il n’est plus de rigueur d’avoir sur sois les numéros utiles … Vous l’aurez compris, ce ne sont que de microscopiques exemples pour illustrer à quel point -ils- nous ont rendu dépendants de la technologie. Mais ne serait-ce pas le propre de l’homme ? Se raccrocher à ce qui fait de lui un être plus performant / plus paresseux ?

Voici le paradoxe dans lequel vos enfants évoluent, voici le monde tel qu'il est aujourd'hui et voici enfin, l'étalage humain dans sa splendeur. Du concept à la réalité, on dit qu'il n'y a parfois qu'un pas, mais aujourd'hui, la réalité rattrape le concept d'évolution de la technologie, pour nous engloutir, car arrivera un jour, où c'est l'Homme qui sera à la mercie de la technologie et non l'inverse.

Evidemment je suis heureux de pouvoir me servir de mon smartphone pour me rendre chez mes petits-enfants lorsque je ne connais pas la route. Evidemment que je suis soulagé lorsque je dois appeler mon médecin en urgence pour qu'il puisse me fournir une nouvelle ordonnance, sans avoir à chercher au fond de ma mémoire, ma vieille mémoire son nuémro de téléphone portable. C'est ce que je dis, nous sommes davantage paresseux, car la technologie se rapelle pour nous, à notre place et atrophie nos cerveaux.