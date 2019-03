La thèse du Grand Remplacement est-elle une incitation à la haine ?

La ’thèse du grand remplacement’ illustre le fait que la population comprend que la France de jadis, homogène après son unification et la lutte contre les régionalismes appartient au passé.

L’immigration a été imposée sans consultation du ’peuple souverain’, et elle se poursuit dans un pays à l’économie dévastée par la mondialisation et les dumpings fiscaux et sociaux qui en résultent.

De plus, on constate un développement du communautarisme, et la fin du ’vivre ensemble’, à supposer qu’il ait existé ...

Depuis plusieurs années, 20 % des naissances sont dues à 8 % de la population, d’origine immigrée ; il y aura bien à terme une hétérogénéité très forte de la population, alors que l’on a cessé toute tentative d’assimilation. De ’touche pas à mon pote’ qui incitait à respecter l’autre, on est passé au respect de la différence, puis au ’droit’ à la différence ...

La population issue de pays de tradition musulmane se met à l’écart. On a le droit d’être musulman en France, pays massivement athée, mais on a pas le droit de contester les lois de la République. Tous les Arabes ne sont pas musulmans, tous ne sont pas salafistes, et heureusement très peu sont djihadistes. Mais ils ne s’associent jamais aux évènements collectifs : on ne les voit pas avec les gilets jaunes, on ne les voit pas dans les manifestations comme celle pour l’environnement (100 000 personnes à Paris), on ne les voit pas dans les évènements culturels, quels qu’ils soient. Ils n’ont jamais témoigné de solidarité après les attentats, n’ont jamais critiqué le salafisme, n’ont jamais critiqué les atrocités barbares de Daech ! Et la majorité des femmes qui se voilent le font pour être tranquilles.



Même quand ils ont la nationalité française, ils nous appellent ’les Français’ !!!

Les mots ’racisme’ ou ’antisémitisme’ sont agités en permanence pour interdire toute critique de certains groupes de population ; un seul groupe n’a pas le droit de s’exprimer : la population française traditionnelle ...