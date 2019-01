En 1926 "Le Château", livre inachevé de Franz Kafka, est publié, racontant l'histoire d'un arpenteur se débattant avec l'inaccessible Administration. L'histoire, totalement vraie, que je vais vous raconter se passe en 2019 dans nôtre beau royaume de France ...

Dans un article précédent, j'ai raconté la première expérience de "Jean" dans une épicerie solidaire sans raconter comment il en était arrivé là. Ce fût une lente descente aux enfers qui s'étale sur une quinzaine d'années. Certains appellent ça "la phobie administrative", je crois que c'est un peu plus compliqué que ça dans le cas de Jean ... Toujours est-il qu'il s'est trouvé, ces derniers temps, à bout de ressources et que, grâce à des amis, à sa famille, il a pris la décision de sortir de ce puits.

La première démarche a été de prendre rendez vous avec un assistant social où l'ensemble de la situation a été analysée. Il fallait reprendre contact avec les Impôts, la CAF, Pôle Emploi, l'Assurance Maladie, caisse de retraite ... payer les factures urgentes ... Une stratégie a été mise en place, les factures urgentes, EDF, eau, assurances, ont été payées grâce à un prêt familial.

Puis place aux admistrations !

Une demande de RSA auprès de la CAF était le plus urgent et comme l'âge de Jean est de 65 ans, la décision de demander la retraite, même si manquaient une dizaine de trimestres, a été prise.

Une réinscription à Pôle Emploi était obligatoire .

Une demande de CMU (couverture maladie universelle) auprès de l'Assurance Maladie.

Et enfin, une déclaration tardive de revenus auprès des Impôts.

La première visite, au centre des Impôts, a été assez simple avec 2 déclarations pour 2016 et 2017, les années antérieures étant révolues. Une attestation de dêpot de déclaration signifiant la non-imposition est donnée immédiatement. Par contre l'avis de non imposition demandera entre 2 et 4 mois pout être obtenu.

Muni de ce sésame, la demande de CMU, accompagnée d'une déclaration sur l'honneur est faite sans problème ... enfin, à priori ... la réponse n'étant pas encore connue.

La réinscription à Pôle Emploi se fait par internet sans problème particulier sinon un détail amusant ... des propositions de stage de formation dans la boîte mail ...

Jusque là, tout va bien me direz vous et c'est vrai mais il faut remarquer un détail, un simple détail ... à aucune de ces administrations il est demandé de payer quelque chose, même si on peut ergoter sur la CMU mais Jean n'étant pas malade pour le moment ...

Passons aux choses sérieuses ... la CAF !

Après un rendez vous le 8 janvier il ne manque, à priori, que la signature d'un contrat avec l'assistant social, ce qui est fait 2 jours plus tard. Mais 2 jours plus tard un courrier demande à Jean des jsutificatifs pour étudier son dossier :

avis d'impôts locaux et fonciers ... pour les fonciers pas de problème, pour les locaux l'attestation fournie par les impôts et une déclaration sur l'honneur conviennent.

la copie d'attribution ou de refus de l'Aspa (allocation de solidarité aux personnes agées) auprés de l'organisme qui verse la pension principale.

la copie de la notification d'attribution de la ou des pensions.

Il faut donc préparer le dossier retraite auprès de la Carsat ... après plusieurs tentatives infructueuses pour obtenir le dossier sur internet il faut se résoudre à le faire par téléphone ( payant, au passage) et le dossier est reçu par mail en quelques minutes. Premier piège pour non initié à l'informatique il est proposé par défaut en format WPS impossible à imprimer. Il faut donc le télécharger en PDF (option proposée en annexe). On y est. Outre le dossier à remplir il faut fournir un certain nombre de documents et envoyer par courrier. Dans un délai de 15 jours une attestation sera envoyée. Dans le dossier il est demandé si on touche l'Aspa ou si on en a fait la demande. La demande à qui ? mystère et boule de gomme ... donc pas de sésame pour le dossier RSA pour le moment ... point mort et attente ...

quel beau remède de cheval pour un phobique administratif !

Franz ! au secours !

(photo : couverture du Château Edition Pocket)