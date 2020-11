Le débat sur les traitements précoces de la COVID-19 : Rappel des faits pour déjouer les « scripts » et éviter la division sociale

Une forte division sociale est en train de se former partout dans le monde occidental, selon la manière dont les gens s’informent sur la crise COVID-19, via les réseaux sociaux ou les médias traditionnels. La divergence des informations transmises par ces sources ne cesse de s’accroitre, comme en témoigne la diffusion des documentaire « Hold-up »[1] et « Plandemic »[2], qui suscitent le fanatisme complotiste d’un côté et le déni de complot de l’autre.

Mon but n’est pas de promouvoir un point de vue tranché vis-à-vis des questions soulevées dans ces films. Il est plutôt d’ouvrir un débat permettant de réduire le risque de division de notre société entre ces deux extrêmes. En effet, le complotisme, tout comme son déni qui en est le miroir, conduisent à la formation de systèmes de pensée fermés, une doxa d’un côté et sa dénonciation en tant que complot de l’autre,[3] d’où une impossibilité de dialogue entre ceux qui adoptent ces positions extrêmes. Pour qu’un dialogue soit possible, il faut revenir aux faits et transformer des affirmations opposées en une question commune : un complot est-il possible ? Une thèse complotiste, c’est-à-dire une explication des faits dans laquelle interviendraient des acteurs invisibles mais influents œuvrant pour un agenda caché, est-elle possible ? Quels sont les faits qui s’accordent avec cette explication ou la réfutent ? Dans ce but, je me permet d’exposer quelques faits qui me paraissent irréfutables, tout en demandant aux lecteurs de tenter de les réfuter afin que le dialogue reste ouvert. Il s’agira ensuite d’expliquer ces faits et je proposerai une explication, demandant aux lecteurs de proposer d’autres explications, afin de permettre un débat scientifique.

Les faits que je présente concernent exclusivement une des questions abordées dans les deux films, abondamment traitée dans les médias et les réseaux sociaux depuis 10 mois : l’efficacité des traitements précoces de la maladie COVID-19. Ils ne nécessitent aucune expertise en médecine, épidémiologie, ou statistique pour être reconnus et vérifiés. Ces faits sont les suivants :

Toutes les études cliniques sauf une testant la combinaison hydroxychloroquine/azithromycine (HCQ/AZI) sur des patients COVID-19 en ambulatoire (non hospitalisés) et quelques jours après déclaration des premiers symptômes montrent un effet positif. Celle ne montrant pas d’effet significatif porte sur des patients jeunes (41 ans en moyenne) et en bonne santé, n’ayant que des symptômes légers, et son résultat n’est pas vraiment une surprise car on sait déjà que les patients jeunes et en bonne santé guérissent généralement tout seul. Une re-analyse des données a en outre montre un effet en faveur du traitement.[4] Vous trouverez la liste de ces études en appendice. Si j’ai oublié une étude, je vous invite à me corriger. La controverse porte donc sur l’utilisation de l’HCQ seule ou combinée avec l’AZI en milieu hospitalier, plutôt que sur l’utilisation du traitement HCQ/AZI en médecine ambulatoire. Bien entendu, de futures études pourraient déboucher sur des résultats différents et créer une controverse, voire changer la conclusion. Une seule étude randomisée a été conduite à ce jour pour tester le traitement HCQ/AZI en ambulatoire, et elle porte sur des patients non vulnérables, alors que ce traitement a montré des effets positifs dans 11 études observationnelles, donc non randomisées. En toute logique, ceux qui contestent les résultats des études observationnelles devraient lancer plus d’études randomisées pour les vérifier notamment sur les patients vulnérables. Malgré ces premiers résultats encourageants quant à l’efficacité du traitement HCQ/AZI en ambulatoire, les personnes qui ont mis au point ce traitement et qui l’utilisent sont harcelées tant par les médias que par les autorités, notamment aux USA et en France. L’argument donné pour justifier le rejet de cette approche thérapeutique est presque toujours le fait que certaines études portant sur l’HCQ utilisée seule ou l’HCQ/AZI utilisées sur des patients sévères en milieu hospitalier montrent que ces traitements ne marchent pas. Cet argument n’a aucune logique et aucun scientifique honnête et sérieux ne peut l’accepter. Car il consiste à contester que les fraises sont rouges en se basant sur le fait que les citrons sont jaunes ! Les médecins qui malgré ces pressions utilisent le traitement HCQ/AZI sur des patients COVID-19 en ambulatoire et rapportent des résultats positifs, en général en postant des vidéos sur YouTube, sont censurés par les algorithmes de YouTube, Google, Twitter ou Facebook. D’autres approches thérapeutiques ont également montré des effets positifs pour traiter les patients COVID-19 en ambulatoire, notamment l’ivermectine, dont les effets positifs ont été montrés par 6 études sur les 7 abordant le sujet, l’HCQ en monothérapie, avec vingt-trois études montrant un résultat positif et une seule ne montrant pas d’effet,[5] mais aussi l’AZI utilisée seule, d’autres antibiotiques, la vitamine D et le zinc, et diverses combinaisons de ces molécules. Malgré les espoirs élevés apportés par ces traitements quand ils sont administrés de manière précoce, le dogme reste que les patients COVID-19 ne doivent recevoir que des traitements symptomatiques de type doliprane et rester chez eux jusqu’à ce qu’ils guérissent ou que leur aggravation justifie une hospitalisation.

Je n’ai exprimé ci-dessus aucune opinion personnelle et n’ai formulé aucun avis médical ou épidémiologique. Je n’ai fait que reporter des faits bruts relatifs à ce que les scientifiques disent et il n’est nul besoin d’être médecin, virologue, ou statisticien, pour reconnaitre et vérifier ces faits. Mes observations sur la censure dans les médias sociaux et l’étrange logique de certains communicants sont également facilement vérifiables.

Comment donc expliquer ces faits ? A ce jour, je ne vois qu’une explication : un script a été conçu afin de distordre le débat et rendre impossible l’examen des faits. Je ne sais pas qui a conçu ce script et à quelle fin mais ce script existe. Il est là devant nos yeux. Il est adopté par la majorité, qui n’a pas conscience de sa nature. Il est progressivement dévoilé par quelques personnes qui ne tombent pas dans son piège. La première analyse, à ma connaissance, décryptant ce script, a été formulée le 23 avril 2020, sur un blog[6] analysant la crise COVID-19.

En quoi consiste ce script ? Fondamentalement, il s’agit de faire passer l’argument des citrons jaunes. Il s’agit de faire glisser le débat d’une question résolue, celle de l’efficacité des traitements précoces, à une question non résolue, celle de l’efficacité de l’HCQ pour traiter les patients COVID-19 hospitalisés, afin de créer une confusion qui transforme en controverse ce qui ne l’est pas. Il s’agit de créer une incertitude plus grande que celle qui existe réellement, puis, une fois que cette incertitude a été créée ou augmentée, d’invoquer la science et son exigence de rigueur, au nom d’un idéal scientiste[7] dépassé mais encore très influent dans la société, pour justifier l’absence de conclusion sur les traitements, et donc l’absence de mesures pour traiter les malades en phase précoce.

Nous avons vu ce script à l’œuvre dans deux études qui ont fortement influencé le débat sur les traitements à base d’hydroxychloroquine. La première est l’étude de Mehra et al (2020)[8] parue dans le journal The Lancet. Cette étude s’est avérée frauduleuse mais même si elle ne l’avait pas été, elle n’apportait aucune preuve de l’inefficacité des traitements précoces à base d’HCQ et AZI. En effet, les auteurs affirment eux-mêmes que leurs données, et donc leurs résultats, ne s’appliquent pas à la médecine ambulatoire.[9] Pourtant les médias et décideurs des autorités de santé ont repris les conclusions de l’étude pour justifier de ne pas traiter les patients COVID-19 en utilisant des traitements à base d’HCQ, quel que soit le contexte et donc également en médecine ambulatoire. Cette décision n’a aucune logique mais elle s’accorde avec le script. Le même processus s’est produit lors de la publication de l’étude de Fiolet et al (2020).[10] Cette méta-analyse porte sur 29 études dont 28 sont conduites en milieu hospitalier. Celle conduite sur des patients non hospitalisés teste l’utilisation de l’HCQ sans AZI. Pourtant les auteurs concluent que les traitements à base d’HCQ et AZI ne devraient pas être utilisées, ajoutant même que des recherches à leur sujet sont devenues inutiles. Ils ne précisent pas que leur conclusion, si correcte (ce que beaucoup de commentateurs ont contesté[11]), n’est valable que dans le cas des patients hospitalisés. Et là encore, les médias et autorités médicales utilisent l’étude pour rejeter les traitements à base d’HCQ de manière générale.[12] Un autre exemple de mise en œuvre du script concerne les débats qui ont eu lieu récemment au sénat américain concernant les traitements précoces de la COVID-19.[13] Au cours des discussions, les intervenants défendant la stratégie prise par le gouvernement ont progressivement recentré le débat sur l’HCQ, alors qu’elle n’est qu’un aspect des discussions et pas le plus important. Puis les médias qui ont commenté ce débat l’ont présenté comme s’il s’agissait d’une audition sur l’HCQ,[14] créant une confusion quant à ses conclusions. En se basant sur quelques études ne montrant pas d’efficacité de l’hydroxychloroquine dans certains contextes thérapeutiques, c’est l’ensemble de l’approche consistant à traiter des patients COVID-19 de manière précoce qui est rejetée. Là encore, nous voyons la mise en œuvre du script en violation totale de toute rigueur logique. On pourrait multiplier les exemples et j’encourage les lecteurs à faire leurs propres recherches.

Ce script joue un rôle malveillant. Il a pour fonction de causer la crise, pas de la résoudre. Considérant cet objectif, il est intelligent, à condition qu’une force de frappe médiatique soit mobilisée pour le répandre, pour éviter que les gens prennent le recul qui leur permettrait de le déceler ; pour faire en sorte que ceux qui le décèlent se trouvent en dissonance cognitive avec la majorité, se trouvent isolés, et qu’ainsi leur voix ne soit pas entendue ou soit discréditée. L’être humain est intelligent. Nous sommes des homos sapiens. Le script produit son effet. Il est parfaitement rationnel si son but est de créer la crise, mais ne l’est pas si le but est de la résoudre. Si ce script n’existait pas, alors je ne vois pas comment expliquer la folie, l’irrationalité qui s’est emparée de nos dirigeants, de nos journalistes. Ceux-ci ne sont pas les créateurs du script, même s’il n’est pas impossible que certain de ses créateurs soient parmi eux, car s’ils existent, ils peuvent occuper toutes sortes de positions dans la société. Ils en sont simplement les exécutants. Il ne faut donc pas entrer en conflit avec eux. Il faut seulement les mettre face aux faits et exiger qu’ils rendent compte, qu’ils s’excusent et reconnaissent leurs erreurs ou qu’ils apportent des preuves réfutant les cinq faits ci-dessus.

Ainsi je ne vois pas comment expliquer la négation des 5 faits mentionnés ci-dessus sinon en envisageant l’existence de ce script. Je demande à ceux que cette thèse dérange qu’ils réfutent ces 5 faits ou proposent une autre explication de leur existence. L’intérêt de l’explication par le script, c’est qu’elle montre que nos élites et nos médias ne sont pas en cause, et permet donc d’éviter la division et le conflit social. Nos élites ne font que reprendre le script. Elles n’en sont pas les auteurs. Elles sont piégées dans un narratif maintenu de force par ce script. L’être humain est intelligent par nature, mais je crois qu’il est également bon par nature. Seul un très petit nombre de gens peut devenir ennemi de l’humanité au point de développer le script en question. De tels individus ont toujours existé dans l’histoire humaine. Certains recherchent le pouvoir et la richesse. D’autres ne souhaitent pas le mal mais ont la croyance forte qu’il connaissent mieux que les autres comment concevoir le meilleur des mondes. Ils veulent jouer le rôle des dieux. De la terreur sous la révolution française au fascisme et au communisme stalinien, certains sont prêts à justifier les pires désastres au nom d’une régénération de la société selon leurs dogmes. Ils sont à l’origine d’utopies devenues totalitarismes et il n’y a pas de raison qu’ils aient disparu. Ils sont simplement plus difficiles à détecter de nos jours car leurs moyens d’actions, les outils de leur malfaisance ou de leur démence, sont invisibles. Ils n’ont plus point besoin de lever des armées, de créer des milices, ou d’écrire des manifestes. Ils ont besoin de contrôler les marchés financiers, la création et circulation de l’information, l’innovation technologique, l’éducation des élites, et les votes grâce aux machines à voter, car c’est là que vont se trouver les principaux pouvoirs du 3eme millénaire.

Qui sont donc les auteurs du script ? Il est clair que l’industrie pharmaceutique est une direction dans laquelle il faut chercher.[15] Mais ce n’est pas forcement la seule. D’autres acteurs vont tirer profit de cette crise, notamment les banques qui augmenteront leur contrôle sur l’économie en la refinançant,[16] et les GAFAM dont la valeur des actions s’envole.[17] Pour découvrir les auteurs du script, nous devons donc chercher au-delà du « big pharma ». Nous devons également être unis. Nous ne devons pas confondre les auteurs du script, qui ne peuvent être qu’un très petit nombre, avec les exécuteurs, qui sont la majorité et doivent être nos alliés. Cette division, sans doute les auteurs du script la veulent-ils car elle augmentera leur pouvoir. Nous devons demander à nos élites, nos dirigeants et nos journalistes, de rendre des comptes lorsqu’ils exécutent le script, mais nous ne devons pas les juger, sauf s’ils s’avèrent être auteurs. Nous devons les mettre face aux 5 faits énoncés ci-dessus afin qu’ils réalisent eux même l’existence d’un script dont ils sont le relais involontaire. Nous devons leur demander quelles sont les forces, les influences, qui les conduisent à ignorer ces faits. Nous pourrons ainsi remonter à la source du script et, finalement, juger ses auteurs.

