Le grand abandon des agriculteurs

Si Macron agit rapidement pour réduire les impôts des milliardaires ou faciliter les licenciements, en revanche, rien n’est fait pour les agriculteurs, alors pourtant que leurs revenus sont à un plus bas historique. Encore une fois, le président montre bien quelles sont ses priorités, défendre les plus riches et abandonner tous les autres aux aléas injustes, irrationnels et exubérants des marchés.

L’oubli de ceux qui nous nourrissent

Cette situation est d’autant plus révoltante qu’il est parfaitement possible d’agir. A l’origine, la PAC protégeait nos agriculteurs avec un prix plancher qui pouvait être supérieur aux prix mondiaux. Mais le dogmatisme ultralibéral de Bruxelles et nos dirigeants a poussé au démantèlement de la PAC originelle, abandonnant les agriculteurs aux aléas des marchés, qui peuvent osciller sous leur prix de revient . Pourtant, ce n’est pas comme si la terre entière avait renoncé à protéger leurs agriculteurs de ces variations aux conséquences dévastatrices. Les pays d’Asie, généralement présentés comme des modèles économiques, suivant la voie tracée par le Japon, protègent lourdement leurs agriculteurs