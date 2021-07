Le grand remplacement, Utopie ? Complotisme ? Risque probable mineur ou majeur ? 

La parution en librairie du livre de Renaud CAMUS le « Grand replacement » suivie d'une déclaration récente de François BAYROU relance le débat.

Pour l'auteur, « Le Grand Remplacement n’est ni une théorie ni un complot. C’est un état de fait observable dans la plupart des pays occidentaux. Tout le monde le voit, sauf les démographes. Tout le monde en parle, sauf les journalistes. Tout le monde s’en effraie, sauf les politiques. Les plus audacieux l’évoquent à demi-mot. Partout le déni, l’autocensure ou simplement la peur. Comme si le réel n’avait pas lieu. »

Si l’expression a fait le tour du monde, l'ouvrage paru en 2011 n'a été traduit en aucune langue et à ce jour n'avait été édité qu'à compte d'auteur. Peu d'ouvrages avaient connu à ce jour une censure aussi totale.

Certains Français sont comme cet indien, dubitatifs.

Ce qui avait valu cette censure est la théorie que ce changement de population impliquerait un changement de civilisation et que ce processus serait soutenu par l'élite politique, intellectuelle et médiatique européenne, par idéologie ou par intérêt économique.

Mais François BAYROU jette un pavé dans la mare en déclarant.

« Nous avons un déficit de natalité », et il ne voit que deux solutions et cela semble logique

---Faire appel à l'immigration

---Relancer la natalité endogène.

Mais il ne parle aucunement des raisons de cette panne de natalité et des moyens d'y remédier..

Pour le pouvoir actuel, la politique mise en place est évidente, aucune mesure sérieuse n'est prise et la continuation de la mise en place d'une immigration non contrôlée est la politique reine.

Faire des enfants, serait considéré comme inutile ! Laissons plutôt ouvertes nos frontières.

Mais les Français ne sont pas d'accord, ils voient bien le danger. Réaction immédiate à cette déclaration.

Mais ce grand remplacement contrairement à la théorie du livre de Camus a plusieurs versions.

Pour certains le grand remplacement serait religieux, l'islamisme deviendrait prépondérant et imposerait des pratiques contraires à nos valeurs de laïcité. Ce qui est déjà le cas dans certains quartiers.

Pour d'autres, tels Mélenchon la France sera en 2050 créolisée.

"En 2050, 50% de la population française sera métissée, nous sommes ce peuple qui se créolise" .

Attention, le multiculturalisme, peut être multi conflictuel monsieur Mélenchon, nous en avons la preuve régulièrement.

On voit trop souvent dans des quartiers dits difficiles, des luttes armées entre ressortissants de diverses origines.

Pour d'autres encore comme le démographe LEBRAS nous allons vers un communautarisme accepté, assumé, paisible.

Dans un entretien opposant Renaud Camus au démographe français Hervé Le Bras sur France Culture en juin 2017, ce dernier précise que le grand remplacement à l’œuvre n’est pas celui d’un peuple par un autre, mais d’un peuple par une population d’origine mixte. Une mixité des unions et des origines qu’il juge nécessaire pour le progrès.

Alors ces projections de grand remplacement à échéance de 30 ou 50 ans sont possibles, mais personnellement je suis persuadé que le danger est différent et immédiat.

Le grand remplacement, viendra si il vient, après la grande explosion de notre société. Il n'abattra qu'un arbre déjà mort.

La danger est en réalité dans la disparition de la réalité de nation française dont l'unité a mis des siècles à se construire.

Elle sera remplacée à court terme par la libanisation et le démembrement de son territoire.

Nous avons déjà les métastases de cette maladie dans la multiplicité des territoires de non droit qu'on appelle aussi territoires de non France.

Je suis persuadé que faute d'un choix dès 2022 d'un pouvoir prenant les décisions fortes et immédiates telles que

-La réforme complète et drastique de notre système d'immigration,

-le développement de notre démographie endogène,

-la reconquête des territoires perdus de la république,

-la remise en vigueur du processus d'assimilation,

-la révision de notre justice, afin qu'elle soit adaptée à la violence actuelle,

le retour vers une société du vivre ensemble sera impossible et l'archipellisation inévitable à court terme, contrairement au ''grand remplacement'', hypothèse démographique à long terme.

Les critères d'immigration et l'attribution de la nationalité doivent être dépendants de la capacité d'assimilation.

Le « roman de la France » doit retrouver son attractivité avec bien sûr l'abandon de la repentance convulsive, de la flagellation permanente, et l'abandon de l'encouragement à des communautés faisant de la haine de la France leur fond de commerce.

Hors de la mise en place rapide de ces mesures, pas d'avenir pour la survie de notre nation glissant vers la libanisation.

Depuis des décennies, ce sont les immigrés qui décident de l'immigration, et certains veulent continuer à vivre comme dans leur pays d'origine, car la France qui n'impose pas la formule basique, ''A Rome, vis comme les Romains'' est dans la flagellation, la repentance et ne s'aime plus. Alors comment faire aimer ce pays, faire adopter ses règles et aimer sa culture et son histoire, si ceux qui le dirigent les dénigrent ?

La gravité de cette situation , je le répète n'est ni dans la couleur, ni l’ethnie des immigrés, mais dans l'incapacité que nous avons à assimiler des migrations aussi importantes et aussi différentes et le renoncement à reconduire à la frontière, les clandestins et les déboutés du droit d'asile. Faute d'assimilation nous aurons une aggravation du communautarisme, une multiplication des ghettos, de la violence et des affrontements entre communautés prévus par Collomb, un partage suicidaire envisagé par Hollande ou un séparatisme de fait craint par Macron.

Ne serait-il pas sage, et même vital pour notre pays , ses traditions, sa culture, son identité, sa survie, que l'on choisisse et contrôle notre immigration afin de préserver notre vivre ensemble et d'assimiler ceux que nous accueillons, afin d'en faire des français de cœur et pas seulement de papiers ?

L'immigration redeviendrait alors une chance pour le pays d'accueil et un espoir pour ceux qui arrivent.

Si le pouvoir écoute enfin le peuple, s'il consent à le consulter par référendum sur les problèmes essentiels comme sont ceux de l 'immigration et sur les mesures drastiques à prendre pour son contrôle, celui de la violence et de l'ensauvagement et le laxisme de la justice. S'il demande au peuple sa caution démocratique indiscutable, afin que les mesures à prendre ne soient plus freinées par le Conseil Constitutionnel ou les instances européennes, ou par la crainte d'agir et le manque total d'autorité, alors on pourra revenir à un pays apaisé, sinon le délitement de la nation s’accentuera rapidement.

Zemmour dit « D'où que vous veniez, quelques soient votre culture et votre sang, si vous vous assimilez au pays d'accueil et à sa culture il n'y a plus de problème » Il a mille fois raison.

Les exemples d'assimilation réussie de personnalités de toutes origines sont légion.

La seule communauté que l'on doive revendiquer et défendre est celle de la communauté Française, quelque soit notre origine .

Macron va nous tenir en haleine et nous effrayer jusqu'au présidentielles afin de mettre les vrais problèmes sous le tapis. Vous aurez encore du matin au soir et tous les jours comme plat de résistance de l'actualité sur nos chaînes de désinformation sur lesquelles les ministres et notre président vont défiler à loisir, le CORONAVIRUS et ses variants multiples, le passe sanitaire qui va diviser les français entre eux.

Le pouvoir va essayer le plus longtemps possibe en se servant de la dictature sanitaire de monopoliser l'attention, d'anesthésier la populations afin que d'ici les élections présidentielles, les sujets principaux, immigration, ensauvagement, justice soient abordés le plus tard possible et pas à leur juste importance, alors qu'en vérité ils sont à juste titre la préoccupation majeure de la population.

Ne nous en faisons pas le relais, ne tombons pas dans le piège

Le pouvoir veut que les moutons effrayés se réfugient auprès du berger

Ne soyons ni dupes ni complices. N'écoutons pas le chant des sirènes gouvernementales qui quand le thème covid sera épuisé se tranformeront alors en faux chantres de la maîtrise de l'immigration, sachant que ce sera la pierre d'achoppemment de la prochaine élection. leur projet est clairement la mondialisation, le changement de civilisation, ils s'en accomoderont.

Confinons les chaînes de désinformation.

C'est au citoyen de se réapproprier son destin contre l'état écrit Laurent OBERTONE.

Comme OBERTONE nous y incite, il nous faut retrouver notre souveraineté mentale car nous sommes face à une machine à conditionner infernale, il nous faut rebâtir notre cathédrale intérieure, en s'habituant à penser par soi même, donc débrancher autant que possible.

Il nous faut revenir à des fondamentaux, en commençant par la cellule familiale, et retrouver un sentiment d'appartenance à un terroir, une population, une histoire qu'on ne doit surtout pas reconstruire mais accepter.

Comme l'explique dans ses ouvrages Michel ONFRAY, les civilisations sont mortelles. Elles naissent, grandissent arrivent à leur apogée et meurent. C'est le cas de la civilisation Européenne. Alors que d'autre pays essayent de retarder cette échéance, la France par son comportement suicidaire comme nous l'a expliqué ZEMMOUR dans son ouvrage ''le suicide Français'' accélère ce processus, c'est pour cette raison que le problème à long terme du grand remplacement possible n'est pas le sujet qui nous menace dans un avenir proche.

2022 sera la date butoir pour changer de politique afin de retarder l'échéance mortifère.