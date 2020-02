Le handicap ? Parlons-en !

« Ce que je voudrais lancer aujourd’hui, c’est véritablement un appel à la mobilisation générale. Le handicap ne touche pas simplement 12 millions de Françaises et de Français, bien plus si l’on prend en compte les familles. Chacun d’entre nous peut y être confronté. Chacun d’entre nous, à un moment de sa vie, peut y être confronté de manière transitoire ou irréversible. Et donc, nous ne devons jamais être de ceux qui détournent le regard (…). Chaque jour, nous devons nous mobiliser pour construire une société pour tous, avec tous (…). C’est un sujet qui touche tous les Français, et aux personnes en situation de handicap dans cette salle et partout dans le pays, je veux ici dire très solennellement que la République sera toujours à leurs côtés et qu’à chaque fois qu’il y a une difficulté, une impasse, une épreuve, qu’ils n’ajoutent pas une forme de culpabilité à ce qu’ils vivent (…). Eux, ils ont à croire dans leurs rêves. Votre différence, ça n’est pas celle que nos regards, trop habitués aux normes, croient voir. Votre différence, c’est votre potentiel. C’est cette force d’âme qui est parfois enfouie dans chaque personne et chaque famille qui a à vivre ces situations un peu différentes et particulières et qui peut apporter aux autres, en ce qu’elles font voir différemment le quotidien de la réalité. » (Emmanuel Macron, le 11 février 2020 à Paris).