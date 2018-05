Le nouveau contrôle technique automobile, c’est maintenant !

C’est votre meilleur article depuis longtemps M Ratko !!!!

à la lecture on peut se dire que l’arnaque continue, l’homoautomobilus est vraiment la vache à traire et même quand on pense que tout a été fait nos glorieux « penseurs » trouvent encore des gisements à exploiter ....





ne manque maintenant que le contrôle annuel pour un certain temps encore ??? avant que le démago de service ne prétexte que c’est trop long et qu’il faudra le passer à 6 mois pour bien sûr réduire la mortalité routière puisque c’est au nom de cela que toutes les mesures les plus réacs, rétrogrades, discriminantes, injustes, démagogiques, soient prises ... avec aucun effet bien sûr lorsque l’on regarde la nature réelle des accidents de la route !!!!





et comme vous l’avez mentionné l’état des véhicules ne rentre dans les causes accidentogènes que pour moins de 5% et donc cette amplification de l’arsenal contrôle n’a rien de pertinent, c’est juste une addition de contraintes qui s’ajoute à d’autres contraintes ....





pov automobiliste dont je suis, la route est devenu un enfer pavé de « bonnes intentions » auxquelles je ne crois même plus une seconde !!!!!!!!!!!!!!!!!