Le scandale bouleversant de l'abbé Pierre.

Ici, on t'aime !? Il faudrait savoir ce que cela signifie vraiment, aimer. Ce mercredi 17 juillet 2024, peut-être la dernière institution à laquelle les Français croyaient est tombée : l'abbé Pierre, qui est mort le 22 janvier 2007 à 94 ans, aurait été l'auteur de plusieurs agressions sexuelles. Si ça ne suffisait pas, voici une nouvelle perte de repère dans une société sans valeur absolue.



Les faits d'abord : selon une enquête réalisée par un organisme indépendant sur commande de la Fondation Abbé Pierre et du mouvement Emmaüs International, l'abbé Pierre est accusé par sept personnes d'agressions sexuelles. L'alerte a été donnée en juin 2023 par un témoignage faisant état auprès d'Emmaüs France d'une agression sexuelle commise par l'abbé Pierre sur une femme (fille d'un couple ami), ce qui a ouvert cette enquête confiée à un cabinet indépendant (menée ainsi par la militante féministe Caroline De Haas et payée par l'organisation privée qu'est Emmaüs).



Le communiqué de presse des trois organisations Emmaüs International, Emmaüs France et la Fondation Abbé Pierre, précise ce mercredi : « Le Mouvement Emmaüs rend publics des faits qui peuvent s’apparenter à des agressions sexuelles ou du harcèlement sexuel, commis par l’abbé Pierre, entre la fin des années 1970 et 2005. Ces faits ont concerné des salariées, des volontaires et bénévoles de certaines de nos organisations membres, ou des jeunes femmes dans l’entourage personnel de l’abbé Pierre. ». Une des victimes était mineure au moment des faits.



Et le communiqué ajoute : « Nos organisations saluent le courage des personnes qui ont témoigné et permis, par leur parole, de mettre au jour ces réalités. Nous les croyons, nous savons que ces actes intolérables ont laissé des traces et nous nous tenons à leurs côtés. Ces révélations bouleversent nos structures, au sein desquelles la figure de l’abbé Pierre occupe une place majeure. Chacun d’entre nous connaît son histoire et son message. Ces agissements changent profondément le regard que nous portons sur un homme connu avant tout pour son combat contre la pauvreté, la misère et l’exclusion. ».



Un dispositif de recueil de témoignages et d'accompagnement, sur des bases anonymes, a été mis en place pour d'éventuelles autres victimes de l'abbé Pierre. Un travail d'écoute de témoignages et également de formation a été assuré dans ces trois organisations sur le harcèlement sexuel et les violences sexuelles.



Personnalité la plus appréciée des Français pendant seize années, l'abbé Pierre jouissait, jusqu'à aujourd'hui, dix-sept ans après sa mort, d'une forte sympathie provenant de tous les Français, croyants ou pas, chrétiens ou pas. Son combat contre la précarité et contre l'exclusion a été exemplaire et son idée de rendre utiles ceux qui n'avaient trouvé plus d'issue pour eux reste cruciale dans une société où la solidarité et l'entraide sont des composantes indispensables.



On n'ose pas imaginer cette icône magistrale de la bonté et de la charité s'écrouler sur des comportements déviants, telle une statue de Staline après la chute de l'URSS. Car au-delà des mouvements et des idées dont il était le fondateur, c'est son image, celle du vieillard à la voix chevrotante, qui est utilisée comme une marque de reconnaissance et de ralliement. Faudra-t-il débaptiser les lieux qui ont pris son nom ?



L'abbé Pierre était dans un contexte religieux, prêtre, et le rapport Sauvé a montré qu'il y a eu beaucoup d'abus sexuels commis dans ce milieu, malheureusement (aussi dans d'autres milieux éducatifs). Il était aussi un homme d'un temps où le simple toucher n'était pas considéré comme scandaleux. Mais ici, il y a plus qu'un simple toucher, un simple geste de tendresse. Il aurait été de nature sexuelle. Enfin, l'abbé Pierre était une star, éblouissante, très connue, très admirée, au point qu'il était intouchable, et qu'il pouvait tout se permettre, au même titre que d'autres grandes stars dans leur métier respectif : Gérard Depardieu, Patrick Poivre d'Arvor, Nicolas Hulot, Dominique Strauss-Kahn pour ne citer que les "grandes stars" dont le rayonnement personnel pouvait transcender voire pervertir les rapports sociaux.



Il est difficile d'imaginer que l'abbé Pierre n'avait pas conscience de la gravité de ses comportements, et s'il en avait conscience, comment cet homme de bien a-t-il pu faire autant de mal ? Surtout pour un homme d'Église ?



Je pense aussi à une autre icône de la bonté, moins connue universellement mais qui a bouleversé ses nombreux admirateurs : Jean Vanier (mort le 7 mai 2019 à 90 ans), fondateur des communautés de l'Arche, une structure qui recueille des adultes en situation de handicap mental, accusé de nombreux abus sexuels en 2023.



Ces faits ne remettent pourtant pas en cause les actions exceptionnelles de l'abbé Pierre contre l'exclusion. Ils montrent surtout que les personnes sont parfois complexes, que l'homme même le meilleur peut être traversé par des pulsions violentes et ne plus respecter ses interlocuteurs. C'est terrible car tout le monde a fait de l'abbé Pierre un de ses héros secrets. Il structurait le mental de nombreuses personnes. Il était quasiment sanctifié par une société à l'affût de mythes et de héros, de personnes providentielles. Mais même l'abbé Pierre aurait été un vieux dégueulasse ! Cette information va entraîner le renforcement de la pensée que décidément, tout le monde est pourri, même ceux qu'on aurait pu penser être les plus grands bienfaiteurs.



Cette nouvelle risque d'impacter gravement le mouvement Emmaüs, au même titre que le scandale financier de l'ARC (affaire Jacques Crozemarie à partir de 1991) a réduit considérablement les dons pour la recherche contre le cancer. Au contraire de la Fondation Nicolas-Hulot qui a refusé d'aborder frontalement les accusations portées sur Nicolas Hulot, ce sont bien les mouvements d'Emmaüs qui, non seulement aujourd'hui communiquent mais hier étaient à l'origine de l'enquête visant à déterminer les faits.







Pour Emmaüs, la vérité vaut toujours mieux que tout autre chose : « À l’heure où l’urgence sociale et la nécessité de défendre les personnes les plus précaires se font ressentir avec une particulière acuité, les missions exercées au quotidien par l’ensemble des salariés, des compagnes, compagnons et bénévoles du Mouvement Emmaüs, demeurent indispensables. La solidarité, l’entraide et l’accueil inconditionnel des plus démunis constituent notre raison d’être. Le Mouvement Emmaüs combat toutes formes de violences et entend dénoncer les actes inacceptables commis par une personne qui a joué un grand rôle dans son histoire. Nous le devons aux victimes. Nous le devons aussi à toutes celles et ceux qui, depuis plus de 70 ans, portent au quotidien les actions du Mouvement. Nous partageons leur peine et leur colère, mais également leur détermination à continuer d’œuvrer, chaque jour, pour construire un monde plus juste et plus solidaire. ».



Marie-Hélène Le Nédic, la présidente de la Fondation Abbé Pierre, est très déterminée : « Le choc a été immense pour nous. La priorité est de faire preuve d’une totale transparence et faire tout ce qui est en notre capacité pour aider et soutenir les personnes qui ont eu le courage de témoigner. Je pense aussi aux personnes que nous aidons et accompagnons au quotidien, qui subissent la pauvreté, le mal-logement. Nous allons vivre une période mouvementée, mais je veux leur dire que nous allons poursuivre sans relâche notre combat auprès d’elles. ».



Certains disent que ce scandale va encore éclabousser l'Église catholique. Je ne le crois pas. L'Église catholique est déjà noyée par ses propres scandales rapportés dans le rapport Sauvé. De plus, l'abbé Pierre avait été mis un peu à l'écart de l'Église parce qu'il avait reconnu publiquement en octobre 2005 avoir eu des relations sexuelles, rompant son vœux d'abstinence et de chasteté : « Il m'est arrivé de céder à la force du désir de manière passagère, mais je n'ai jamais eu de liaison régulière, car je n'ai pas laissé le désir sexuel prendre racine. Cela m'aurait conduit à vivre une relation durable avec une femme (…). J'ai donc connu l'expérience du désir sexuel et de sa très rare satisfaction. ». Des propos qui prennent désormais un tout autre sens.



Savoir bien après coup que notre héros est un vieux vicelard met aussi un coup sur notre propre jugement, c'est en fait une partie de nous qui s'effondre, qui s'ébranle. Mais il ne faut pas se morfondre dans le narcissisme : la tristesse et la colère ne doivent pas provenir de ce mauvais jugement, et la compassion doit être tournée vers les victimes. Si des témoignages sortent, aussi longtemps soient-ils après les faits, c'est que ces violences ont meurtri, blessé, traumatisé ces femmes, et qu'il leur a fallu un sacré courage pour se voir répondre, quasi-systématiquement, que c'était impossible, que cela ne pouvait pas être vrai, parce que justement c'était l'abbé Pierre, parce qu'elles s'attaquaient à cette sorte d'image inattaquable.



L'enseignement de ce scandale, c'est qu'il faut vivre avec des principes, des valeurs, et pas avec des héros. Aucune personne n'est parfaite, toutes sont faillibles, plus ou moins faillibles, certaines plus que d'autres (car tous les mâles ne pensent pas forcément qu'à ça et ils ne font pas tous des victimes de violence sexuelle). Comment imaginer que le corps si abîmé, si fragilisé par la vieillesse, ce héros si adulé ait pu être si abîmé dans sa conscience, dans son comportement ? Pour Emmaüs, il y a de fort risque que ces sept témoignages ne soient pas les seuls. Cinq autres sont déjà parvenus après l'éclatement de cet énorme scandale : « Il est raisonnable de penser qu’il y a d’autres personnes concernées, dans des proportions difficiles à estimer. ». Emmaüs a clairement indiqué que le mouvement était aux côtés des victimes malgré toutes les conséquences sur l'image de ses activités que cela suppose.



Et la justice dans tout cela ? On ne peut juger un mort et c'est heureux (il a le droit de se défendre). En revanche, certains faits auraient été apparemment connus dès 1992 de certains responsables d'Emmaüs et ils n'auraient rien dit, n'auraient rien empêché. Eux pourraient être jugés pour n'avoir rien fait, pour avoir simplement gardé le silence. Alors qu'il n'est plus possible de se taire devant de telles violences. Même commises par un demi-dieu. Les Français sont orphelins.





Sylvain Rakotoarison (17 juillet 2024)

http://www.rakotoarison.eu





