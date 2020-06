« Le Suicide Français. » Abandon de l’état de droit !

@dimitrius

C’est quoi l’immigration contrôlée et choisie ??? De tout temps les immigrés sont venus enlever la merde des locaux à bas cout . D’abord les espagos , les Ritals et les polaks , puis les gens du Maghreb où Renault et Peugeot envoyaient leurs rabatteurs pour mettre les locaux en concurrence , puis les Portos , puis les Africains et de nouveau les Polaks , les Bulgares et les Roumains. Adressez vous au Medef , c’est eux qui ont organisé et organisent toute cette merde pour faire toujours plus de profit et abattre notre système social , avec la complicité de toutes les ordures du RPR , UDI , RN, LR , LREM , PS . Faut pas se tromper de cible

Bonjour,

je ne sais pas si vous êtes très jeune , mais vous parlez de l’immigration comme quelqu’un qui ne l’a pas vécue.

il ne faut pas être méprisant envers les immigrés et les cantonner à faire des boulots mal payés et se faire exploiter ;

j’ai connu une immigration d’espagnols et de portugais, qui étaient des spécialistes dans le bâtiment, la peinture, le carrelage , la construction nombre d’entre eux ont prospéré et ont fait souche, j’en ai de nombreux dans ma famille.

J’ai connu aussi l’immigration d’algériens pendant que l’Algérie était française , et qui venait uniquement pour quelques années travailler dans les usines automobiles ;

je connais aussi une immigration importante et plus récente d’infirmières et de médecins venant de plusieurs pays.

Choisir n’est pas faire venir les une main d’oeuvre souvent clandestine exploitée par certains patrons.

Alors je suis entièrement d’accord avec vous pour dire que pour complaire au MEDEF plusieurs partis politiques, font venir des esclaves modernes , et que certains partis de gauche,par idéologie sans frontièriste, font le jeu du MEDEF.

vous voyez, on peut être en accord sur certains points et en désaccord sur d’autres.

c’est ce qui fait la richesse des échanges.