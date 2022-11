Y aurait-il un lien entre vin naturel, Boomers et Génération Y ? Michel Rolland a sûrement son mot à dire.

Le vin naturel est mort, vive le pur jus.

C’est quoi un vin naturel Papy Brossard ? C’est du jus de raisin qui fermente, Candide. Dans le temps, ton arrière-arrière-arrière grand-père Célestin, en faisait du très bon, tu sais ! Oh, tu l’as connu ? Non. Et aujourd’hui Papy, ça existe encore le vin naturel ? Il doit bien m’en rester dans la cave mon petit… Bein, c’est du vinaigre bêta, Mamy Jeanne s’en sert pour faire la salade.

Vous avez dit fracture sociale ?

En France, malgré quelques irréductibles grands-mères et grands-pères vigneron(e)s, des forces de la nature de la génération silencieuse, tels que Lalou Bize-Leroy et Pierre Overnoy ; les légataires du flambeau dionysiaque du siècle dernier, dernier ancrage mémorable d’une viticulture pré-industrielle, sont sur le point de rendre l’âme. Ils laissent une part spirituelle du flambeau aux Boomers, zombies des 30 glorieuses, usant d’anachronisme vulgaire à tout bout d’champs, envers et contre presque toute pensée nouvelle des “millenials” (génération Y).

Vous m’excuserez, peut-être, de la radicalité du propos, mais j’ai eu loisir de faire mes propres constats sur le terrain. Cependant, j’éviterais de poser des chiffres, puisque l’IPSOS en a refusé la certification d’utilité publique ; je parle bien ici du vin dit “naturel”.

Et évitez, je vous prie, de faire des raccourcis trollesques, je sais que vos seules notions du vin “naturel” renvoient aux 5 premières lignes de l’article en question de Wikipédia.

Touche pas à mes traditions

Contrairement aux idées reçues, Papy ne fait pas de la résistance, bien au contraire, selon l’examen des chiffres d’audience rassemblés par Le Monde, auprès de plusieurs chaînes de télévision, ils seraient largement majoritaires devant leurs écrans 4k à 19 h 10 sur C8. Je parle précisément des 50 ans et plus. Ainsi, la télé-poubelle finit d’achever, lentement et sûrement, tout recours possible à l'hypnomachie, lorsque ce n’est pas l’hypocrisie sénile qui s’en charge.

- J’attends impatiemment vos réactions dans les commentaires, je crois déjà deviner le champ lexical à venir.

“ Le vin naturel, c’était mieux avant ! ”, le rap aussi d’ailleurs, ça ce n'est pas un clash du grand-père, plutôt une parole du sage Action Bronson après son marathon des troquets parisiens référencés au fooding magazine. Et c’est ainsi qu’à grands coups de lyrics passéistes, l'incurable battle générationnelle fait du sur-place.

En matière de vin naturel évidemment. Où serait-ce la matière d’un biais cognitif ?

C’est quoi le game ?

Je repense au documentaire “Mondovino” de Jonathan Nossiter, sorti en 2004, dressant le bien triste constat de la situation du vin dans le monde. Pour ce faire, il surfe sur le phénomène Michel Rolland et son poulain Robert Parker. Le binôme légendaire de la mondialisation du goût. Imposant leur doctrine “techno-maniaque”, tel un néo-maccarthysme façon aseptisation vinique, dans une croisade contre le moindre défaut du pinard, ils ont exorcisé l'âme du vin jugé trop paysan à grand coup de gourdin capitaliste. En grands gourous du vin purement technique, ils ont eu la main mise sur le marché du vin pendant plus de 30 ans.

À mon goût, des yuppies de la première pluie.

Et devinez quoi, qu’est qu’on retrouve dans la cave de Papy Brossard, bien empaquetés dans son cercueil de bois traité au bromure de méthyle ? Un lot de bouteilles lobotomisées, notées 90 Parker, d’un château médocain du groupe Dany et Michou, un bon jus de poutre, qui après 10 ans de bouteille n’a pas pris un ride.

Mais me direz vous, quand on a 50 piges et plus, qu’on est français de souche et qu’on boit du pinard à tous les repas depuis sa douce jeunesse provinciale, on sait ce que c’est, un bon vin.

Ben voyons, et tu sais que c’est une osmose inversée aussi ? Bref, j’arrête de cracher du venin. Je préfère autant poireauter une heure à Vinexpo, devant le stand d’un châtelain, pour vider avec un plaisir dionysiaque, mon verre INAO* truffé d’un microscopique échantillon 1er cru classé inchangé depuis 1855, dans un crachoir feuilleté d’or de Mara-Nord.

Alors Michou, quelle est votre précieuse observation concernant l'évolution du vin ces dernières décennies ? (il faut dire que Michel, c’est la référence mondiale de l’œnologie moderne.)

- " Le monde du vin est un produit de culture et de tradition, mais une tradition se doit d’évoluer.”

Ce gars-là, c’est sûrement pas un mauvais bougre, mais à aucun moment il ne se positionne par rapport à l’industrie phytosanitaire ; mais c'est peut-être ce qu'il sous-entend par " se doit d'évoluer ". Il est connu d’ailleurs dans le milieu des vignerons, ceux respectant autant la vie dans leurs sols que dans leurs cuves, comme un précurseur de la vinification assistée par ordonnance.

Aujourd’hui Michou et Robert se sont gentiment retirés du circuit. Mais le mal est fait, et les adeptes de ces gourous continuent de répandre leur brainwashing.

Neal Martin, par exemple, a repris le flambeau de la “parkérisation” pour le compte du Wine advocate magazine en dégustant les crus bordelais, mais le modèle dominant reste le même. Rien ne change au sein de la critique en termes de dégustation de vin. Il est plus question de plaire aux investisseurs qu’aux consommateurs. Le consommateur, lui, préfère l’ivresse d’une étiquette encensée. D’ailleurs, le groupe Michelin a racheté toutes les parts de la société Robert Parker’s Wine Advocate.

Quand on sait que la grande majorité des domaines ayant obtenu des notations 95 - 100 Parker sont des vignobles en chimie, dont la vie des sols est proche de zéro, on se demande alors ce que veut bien dire l’argumentaire sur les grands terroirs de ces deux papys gâteux.

Ces deux avocats du goût (le leur), ont profondément bouleversé la façon de penser du consommateur, et cela, en laissant de côté un axe majeur dans l’approche de ce que doit être un vin d’après la loi.

D’ailleurs, c’est quoi un vin naturel ?

" Le vin est le produit exclusif de la fermentation du raisin frais ou du jus de raisin frais ". (Griffe, 1889) La loi ne date pas d’hier.

Alors Papy Brossard, il en pense quoi de la viticulture chimique ? Oh bien un peu de Roundup pour éclaircir les parterres de jonquilles de Mamy ça n’a jamais fait de mal à personne. Et bien si Papy. (D’ailleurs, Papy a un cancer des testicules)

On peut donc se demander ce que Papy voulait bien signifier lorsqu’il parlait des vins naturels de son arrière-grand-père, d’ailleurs Papy conserve soigneusement ses fins de stock de glyphosate dans la cabane du jardin :

“ Faut avouer que ça nous évite des maux de dos ce produit. ”

D’après le préambule au cahier des charges de l’Association des vins naturels (AVN), un vin naturel c’est :

1 - Un vin dont les raisins sont issus de l’agriculture biologique ou biodynamique ;

2 - Un vin qui est vinifié et mis en bouteille sans aucun intrant, ni additif.

Papy vous dira que c’est qu’on faisait dans le temps, mais il continue de faire la foire aux vins chez E.Leclerc et toutes les quilles de plus de 10 ans qu’on remonte pour les repas de famille, c’est du jus de planche. En fait, c’est bien plus que ça.

Saviez-vous que l’industrie du vin bénéficie d’un privilège quasi-féodal, merci les lobbyistes, de ne pas préciser sur leurs étiquettes la liste des ingrédients ?

Un vin, comme nous le rappelle gentiment Olivier Cousin (vigneron Bio d’Anjou) sur France inter, c’est grosso merdo 85 % d’eau, 12 % d’alcool (vin glouglou) et donc 3 % restants de terroir.

Or, ces 3 % sont extrêmement sensibles à la nature des intrants qui viennent le diluer. Dans le vin, il y a plus de 600 substances dont le consommateur sans notion d’œnologie ne peut deviner. Elles se divisent, grossièrement, en deux groupes, ceux dites naturelles (polyalcools, acides, polyphénols, vitamines, sels minéraux, soufre naturel…), et ceux ajoutées par la main de l’homme.

Voilà donc une liste, non-exhaustive, de ce que Michou aurait pu prescrire dans les cuves en fermentation d’un 1er cru classé du Médoc (environ 500 euros la bouteille) :

Ammoniaque, arsenic, acide chlorhydrique, argon, phosphate, anhydride sulfureux, sels d’ammonium, acide sulfurique, acétate de plomb… La liste est encore longue, et vous ajoutez à la recette tous les résidus de pesticide et d’engrais chimiques présents dans les sols. Sachant que le vignoble bordelais remporte le pompon en matière de traitement, il y a de quoi se poser des questions.

Selon Raphaël Haumont, chimiste et chercheur à la faculté d’Orsay :

« C’est vraiment une formulation chimique. Ils ajoutent par exemple des acides, des bases... Le but est d’avoir un produit le plus stable possible, avec un PH constant. Cela limite les variations d’acidité et uniformise le tout. C’est très pratique : vous êtes sûr d’avoir cinq millions de bouteilles pratiquement identiques. Ils veulent aussi maîtriser l’oxydation, d’où l’acide ascorbique - de la vitamine C - et les agents anti-brunissement. Le vin blanc va être très, très blanc... À côté du collage au blanc d’œuf, il y a des techniques de séparation, de dilution et de concentration, comme la dialyse ou l’osmose. Là, c’est de la grosse industrie, pour isoler les particules et obtenir des jus un peu magiques, sans aucun résidu... C’est une maîtrise parfaite, vers la standardisation agroalimentaire. »

Que dit la loi aux sujets de ces produits tolérés dans le vin ? Et bien 49 additifs chimiques pour les vins conventionnels, 38 pour les vins certifiés en BIO, 5 pour les vins certifiés en Biodynamie, et enfin 1 seul, à faible dose, pour les vins naturels (dioxyde de soufre, E 220).

Et ça, c’est juste pour la France…

La Chimie de synthèse contribue donc légalement à faire de notre boisson quotidienne un poison à large spectre, que de nombreux consommateurs sont prêts à payer le prix fort.

Tu le savais ça Papy ? Évidemment.

Alors comment se fait-il que le vin naturel n’existe plus aux yeux d’une certaine tranche de la population ?

Eh bien, c’est tout simple. La certification vin naturel a longtemps échappé aux belligérants pour un vin S.A.I.N. , Sans Aucun Intrants Ni Sulfites (ajoutés), car trop occupés à bichonner leurs parcelles, le phénomène des vins naturels fut alors vite été classé produit de la classe bobo parisienne ; tandis que l’industrie agroalimentaire (ouvertement soutenue par l’INAO*, qui soit dit en passant a pris un malin plaisir à refuser à bon nombre de vigneron(e)s “natures” leur certification AOP) s’appropriait le nouveau marché de niche en vantant des cuvées “zéro sulfites ajoutés”, non soufré comme ils disent dans le métier, telle que la gamme “Naturae” du businessman des Corbières Gérard Bertrand. Bref des cuvées bien loin d'être naturelles.

Le vin naturel est-il mort ?

Oui, je le pense, du moins l’image d’Épinal qu’on lui rattache, et que Papy Brossard et sa bande de buveurs aigris aiment tant rabattre sur la table du troquet du coin. Le fameux : "c’était mieux avant”.

Et bien, tu sais quoi Papy je "m'en balek" de ta vision biaisée à grand coup de TPMP et de discours conservateurs de la FNSEA ; le 25 décembre, tu peux te la fourrer où je pense ta dinde et ton médoc aux antibiotiques, je ramène mon tofu fumé et un pur jus* de Kakhétie élevé en Qvevri. Inshallah !

Yoann Ô 4 vents

*Floqué aux couleurs du MEDEF

*Institut national des appellations d’origine

*Vin naturel ou encore vin nat’ ou encore vin sain.

