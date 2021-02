Le viol, mode d’expression du féminisme

Les affaires d'abus sexuels envers les femmes se suivent, se ressemblent, sont largement divulguées dans les médias comme de banals faits divers.

Un hashtag Me Too ou Balance Ton Porc peut-il suffire à faire justice ou est-ce juste un moyen de libérer la parole ?

Voici quelques affaires qui ont fait couler beaucoup d'encre :

Scandale DSK

Il a fait basculer le destin de l'ancien patron du FMI en 2011 et voler en éclat son ambition présidentielle après avoir été accusé de viol sur la personne d'une employée de l'hôtel Sofitel de New-York dans la suite qu'il occupait. Il a éré inculpé après avoir plaidé non coupable des chefs d'accusations d'agression sexuelle, de tentative de viol et de séquestration retenus contre lui.Les poursuites ont été abandonnées en novembre de la même année. La procédure civile a suivi son cours pour aboutir à un accord amiable l'année suivante. En décembre 2020, le réalisateur Jalil Lespert l'amoureux de Laeticia Hallyday a mis en ligne sur netflix un documentaire relatant l'affaire sous le titre : Chambre 2806 : l'Affaire DSK.

Affaire Roman Polanski

Réalisateur talentueux franco-polonais, il est poursuivi depuis 1977 par la justice américaine pour le viol d'une mineure de 13 ans qui lui a pardonné dans un livre publié en 2013 " The Girl". La plainte de la mère s'était soldée par une négociation amiable. Il a fui la justice américaine et peut circuler librement en France, en Suisse et en Pologne.

Et pourtant, malgré cela, lors de la remise du César 2020 pour la réalisation de son film "j'accuse" sur l'affaire Dreyfus, l'actrice lesbienne Adèle Haenel a quitté précipitamment la salle en criant à plusieurs reprises " c'est la honte". Florence Foresti qui présentait la cérémonie avait même refusé de prononcer son nom et continué le lynchage médiatique. Dans la foulée l'actrice Valentine Monnier a décidé de parler de faits precrits depuis plus de quarante ans ! La vengeance dépassant de très loin le traumatisme subi si traumatisme il y a eu à l'époque.

Ces comportements ont été vivement critiqués par une partie du monde du cinéma qui considère que le César récompense une oeuvre avant tout. Ce qui n'a pas empêché son exclusion de l'Académie des Arts et des Sciences dont il était membre.

Affaire Harvey Weinstein

Le producteur américain magnat déchu d'Hollywood a été condamné à 23 ans de prison pour viols et agressions sexuelles sur deux femmes alors que plus de quatre vingts auraient étaient abusées. Il usait de son pouvoir pour attirer de jeunes starlettes en mal de gloire qu'il recevait dans sa chambre d'hôtel. Il en aurait dédommagées plusieurs dans le cadre d'une action de groupe pour 19 millions de dollars. D'autres action en justice sont en cours.

Cette affaire qui avait déclenché aux EU le mouvement Me Too sur Twiter a incité de nombreuses femmes à révéler les abus sexuels dont elles ont été victimes. Sa version française Balance Ton Porc a été lancé par la journaliste Sandra Muller qui a été par la suite condamnée pour diffamation après avoir accusé l'ex patron d'Equidia de harcèlement sexuel.

A l'opposé de ces dénonciations, d'autres artistes féminines se sont prononcées contre ce hahstag. Il est très agressif et même ordurier et ne sert pas la noble cause des féministes. Catherine Deneuve fait partie de ces femmes là en signalant à la presse que ce n'est pas le moyen le plus juste pour faire bouger les choses et qu'il ne résout pas le problème.Elle qualifie en même temps les résaux sociaux d'outils de délation. Laetitia Casta elle aussi s'est exprimée sur le sujet contre ce mouvement qu'elle juge très agressif et dans la haine de l'homme qui ne fait pas avancer les choses. Ces avis font écho à une tribune du Monde signée par une centaine d'artistes réclamant le droit d'être " importunées" librement par les hommes. Les avis sont très partagés sur la crédibilité de ce mouvement qui est loin de faire l'unanimité.Il n'a pas grand chose à voir avec le féminisme qu'il finit par dévoyer.Pourquoi ces victimes ou soit-disant victimes n'ont-elles pas porté plainte quand elles le pouvaient et sans attendre la prescription des faits afin que la justice passe ?

Affaire Jeffrey Epstein

Ce milliardaire gravitant dans la jet-set qui a fait fortune dans la finance s'est suicidé en prison en août 2019. C'était un prédateur sexuel qui se servait de sa collaboratrice Ghislaine Maxwell riche héritiére du magnat de presse du même nom, pour recruter des jeunes femmes pour la plupart mineures dans le but de monter un réseau de prostitution pour son plaisir personnel et celui de ses amis richissimes et débauchés . La plupart de ces orgies se déroulaient sur son île privée Little Saint James située dans les Iles Vierges.. Y auraient participé Bill Clinton, le Prince Andrew, Bill Gates, Elon Musk, Kevin Spacey, Naomi Campbell, Heidi Klum... entres autres.

Une de ses victimes Virginia Roberts Giuffre sans doute la plus combative s'est beaucoup exprimée dans les médias en dévoilant moult détails. Elles sont aujourd'hui neuf à briser le silence et ont déposé une plainte collective contre ses héritiers. Quant à Ghislaine Maxwell, elle croupit en prison dans l'attente de son procès.

Une première plainte a été déposée en France pour harcèlement sexuel à l'encontre de Jean-Luc Brunel patron d'une agence de mannequins et proche d'Epstein, qui lui servait de rabatteur à l'instar de Ghislaine Maxwell. Il a été mis en examen fin 2020. Une enquête a été ouverte en France en août dernier concernant d'éventuelles ramifications françaises pour viols et agressions sexuelles.

Dans ce dossier, pas de Me Too. Me Too a-t-il été déjà enterré ? simple feu de paille ?

Patrick Poivre d'Arvor

Présentateur vedette du journal télévisé de TF1 jusqu'en 2008 et grand amateur de femmes, il est visé par une enquête judiciaire pour viol initiée par l'écrivaine Florence Porcel pour des faits qui se seraient produits entre 2004 et 2009 et dont une partie est prescrite. Là encore. Cette écrivaine a sorti en janvier denier un roman titré Pandorini juste avant de faire ces révélations dans les médias... Il semblerait que d'autres femmes se soient fait connaître pour dénoncer des faits similaires. Des témoignages d'anciens collègues ressurgissent et abondent tous dans le même sens ; PPDA était un danger pour les jeunes stagiaires de TF1 et il leur était recommandé de ne pas se trouver dans un ascenseur avec lui !. Il était toujours d'après eux un "gros dragueur lourd." L'un d'entre eux a même annoncé "à chaque fois qu'un scandale Me Too éclate, je ne peux m'empêcher de me demander pourquoi rien ne sort sur PPDA." Quel beau CV ! Mais aucun signalement n'est remonté à l'époque jusqu'à la direction...

Là encore pas de Balance Ton Porc à l'horizon. Que faut-il en penser ?

Me Too comme Balance Ton Porc ne sont qu'une justice d'opinion. Les féministes qui se sont emparées de ces Hashtags n'ont pas encouragé à porter plainte mais ont incité à des dénonciations massives pour leur donner une allure de procédure inquisitoire où la parole de l'accusatrice a plus de poids que celle de l'accusé.

Choisir Twiter plutôt qu'un tribunal revient à refuser à l'avance tout débat contradictoire et à l'accusé de donner sa version des faits.

Est-ce l'idée que nous nous faisons du féminisme ? Il est normal d'avoir de la défiance envers ce mouvement à cause de ces positions extrémistes, des attitudes anti-hommes regrettables alors que le but est d'arriver à l'harmonie entre femmes et hommes. Il est aussi affaire d'hommes ; nombreux sont ceux qui s'engagent pour l'égalité des sexes et contre le sexisme, se déclarant clairement en faveur du féminisme. Par définition, le féminisme est une doctrine qui doit favoriser l'égalité entre les deux sexes dans tous les domaines sans exception.

Mais la libération de la parole des femmes pour dénoncer les violences sexuelles bien réelles apparaît comme le nouveau féminisme qui en fait est très réducteur et entache l'image du vrai féminisme.

Alors le slogan Balance Ton Porc n'est pas la solution pour défendre le féminisme car il est trop dans l'opposition et axé sur le seul aspect sexuel.