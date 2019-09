Les 6 ans du mariage pour tous (2)

@Cyrus (TRoll de DRame)

Je me baladais dans Paris avec ma copine dernièrement, et à un moment, elle et moi, on trouvait qu’on voyait vraiment beaucoup de femmes se tenant la main. Et on n’était pas dans le Marais mais du côté du Canal de L’Ourq et vers Abbesses.

Alors, certes, ça n’a rien de scientifique mais j’ai quand même l’impression que les homosexuelles se cachent de moins en moins. Puisqu’il y a 10 ans, je n’aurais jamais vu des femmes se tenir la main en pleine journée en amoureuses.

Alors si elles se montrent, c’est peut être qu’il n’y a pas tant d’agressions que ça, et que c’est plus facile de nos jours de se balader en amoureuses qu’il y a 10 ans.

On peut aussi penser que comme les gens se cachent moins, il y a plus de chance pour qu’un connard vienne les faire chier et fasse grimper les stats.