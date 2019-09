Les 6 ans du mariage pour tous (3)

Le monde va déjà si mal qu’il ne faut pas en rajouter. Ce qui est certain, c’est que le mariage pour tout na apporté aucun progrès, bien au contraire et à l’encontre des prophéties de Madame Taubira dans son texte. Rappelons-nous la finale

Et nous sommes si fiers de ce que nous faisons que je voudrais le définir par les mots du poète Léon-Gontran DAM AS : « L’acte que nous allons accomplir est beau comme une rose dont la tour Eiffel assiégée à l’aube voit enfin s’épanouir les pétales. Il est grand comme un besoin de changer d’air, il est fort comme le cri aigu d’un accent dans la nuit longue ». Merci à vous. Non seulement, l’air n’a pas changé et il pue encore plus.

