Les actes antisémites en très forte hausse en France, pourquoi cette haine ?

1.Qu’appelez-vous « actes antisémites » et d’ou tenez-vous vos chiffres ?

2. "Bizarre pendant 2000 ans, les juifs ont été haïs parce qu’ils ne possédaient pas leur propre état, aujourd’hui on les hait parce qu’ils en ont un.«

Je ne pense pas que ce qui est reproché à Israël est d’être un pays mais plutôt sa politique à l’égard de ces voisins. Faire de tels approximations n’est pas bénéfique à votre argumentaire.

3. »Le déni constant qui a consisté depuis des années à nier le fait antisémite« . De qui parlez-vous ? cela fait très longtemps que le racisme dont l’antisémitisme est pris en compte, analysé et débattu.

4. »Le 4 avril 2017, Sarah Halimi, une femme juive de 65 ans, a été rouée de coups puis défenestrée. "A l’époque, il n’y a eu aucun écho dans la presse nationale. L’affaire n’existait pas." Cette affaire suivait celle d’Halimi et le gang des barbares, suivie de celle de Mireille KNOLL 80 ans.

"

Il y a eu beaucoup d’articles dans la presse :

— Mireille KNOL : 12 500

articles dans Google Actualités

— Sarah Halimi : 8 510

dans Google Actualités

De plus il y a eu beaucoup trop d’actes antisémites pour que vous preniez les exemples certe les plus médiatiques mais qui font le moins consensus au niveau de la qualification de l’acte :

Wikipédia :

"Selon Le Parisien qui a consulté l’audition policière effectuée le 13 avril 2018, le suspect Alex C. revient sur les déclarations faites pendant sa garde à vue. Il déclare que Yacine M n’aurait finalement pas reproché à la victime « les moyens financiers et la bonne situation des juifs », ce qui enlève le caractère antisémite au crime. Les policiers explorent désormais la piste du crime crapuleux, notamment d’une possible vengeance

«

Et

»Toutefois, le 6 juillet 2018, Le Parisien indique qu’une nouvelle expertise mandatée le 24 avril 2018 par les juges d’instruction à trois psychiatres conclut à « l’abolition du discernement de Kobili Traoré au moment des faits, ainsi que du contrôle de ses actes », ce qui impliquerait que Kobili Traoré « serait irresponsable pénalement »

«

5.

»Une certaine gauche que l’on qualifie parfois d’islamo gauchiste qui au nom de la défense de la cause palestinienne, a alimenté cette haine sous le prétexte de combattre le sionisme sans ce soucier que le fait d’importer les conflits extérieurs sur le sol de France créait la violence et le chaos sur notre sol.

«

En fait là c’est vous qui ne faite pas la différence entre la défense de la cause palestinienne et l’antisémitisme. Et vous alimentez donc l’antisémitisme.

Cela reviendrait au même que de faire l’amalgame entre les antimusulmans et ceux qui dénonce la politique de l’Arabie Saoudite.

6. »En 2017, un peu plus de 3.000 juifs français ont choisi de quitter la France pour rejoindre l’État d’Israël, ce qu’on appelle l’alyah.

" d’ou proviennent ces chiffres ?

7. Ensuite tout votre laïus concernant les violences qui se mutiplient sont totalement contredit par les faits : https://www.youtube.com/watch?v=bMZ4YVrIY_s

C’est le sentiment d’insécurité qui augmente. Pas l’insécurité en elle-même.

Vous avez écrit de nombreux articles sur Agoravox, peut-être devriez-vous en produite moins, mais mieux sourcés.

