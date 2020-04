Les banlieues prennent feu, dans l’indifférence totale médiatique et politique

@McGurk

Aucun désir d’aider cette population. A savoir détruire les vieux ensembles de cités pour en faire des environnements viables et agréables, ramener les entreprises au plus près afin de développer l’emploi — qui signifie, justement, intégrer ces gens

=============================================================

Bonjour Mc Gurk,

il est normal que les avis divergent et je suis en contradiction courtoise avec tout ce que vous dites.

Vous confondez à mon avis tous les problèmes, mondialisme , état déficient et émeutes de banlieue.

je vais vous répondre mais sur deux points.

le problème des banlieues est un phénomène qui date de 40 ans et qui aggrave d’année en année.

pour plusieurs raisons.

primo , le non contrôle de l’immigration et les clandestins ont fait gonfler le nombre de ses habitants et multiplié les problème



secundo

toujours pour les mêmes raisons et par idéologie on a abandonné l’assimilation, et crée des communautarismes.

ensuite

ces quartiers ont vu se développé le trafic d’armes et de drogue, et on a laissé faire Alors ces quartiers sont devenus des quartiers de non France , pas de non droit , car ils ont de lois et des règles , celles des caïds.

Ensuite l’excuse sociale n’est pas valable

les territoires les plus pauvres sont dans les campagnes ;

Quand au HLM, je ne connais pas votre âge ni où vous vivez, mais je puis vous assurer ces logement sont très acceptable, j’ai vécu dans deux HLM et quand j’ai eu enfin la chance d’en obtenir un, j’étais heureux comme un pape.

Après cela dépend de ce que vous en faites.

Ma sœur habitait à Lyon aux HLM de Rieu la pape.

elle y était heureuse comme tout avec ses 4 enfants , tour était Nickel et les alentours pimpants.

Aujourd’hui c’est une poubelle, et invivable.

moi qui suis de Bayonne j ’ai habité longtemps un garnd HLM qui était construit dans les années 60.

ils existent toujours sont en parfait état et ils ont construit une piscine et une salle de sport.

Alors les logements sont s ce que vous en faites.

dans certaines cités , on brûle les commerces, les écoles,

tant qu’on n’aura pas fait la reconquête de ces quartiers chassé les caïds et les marchands du peuple et arrêté de la polluer avec une immigration disparate, rien ne sera possible.

arrêt momentané de toute immigration, Tolérance Zéro , et après on peut entreprendre plein de projets.faire

c’est ma conviction, mon expérience.. Chacun apportera la sienne comme vous le faites et sera le bienvenu.