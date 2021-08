Les délinquants font la loi à la place du pouvoir et l’information à la place des médias

C'est le monde à l'envers, pour connaître les méfaits des racailles, une seule solution regarder les réseaux sociaux. C'est sur les réseaux sociaux que ceux qui accomplissent leurs méfaits diffusent les vidéos vantant leurs ''exploits''. Ils font leur pub et organisent des concours d'agressions violentes. Certains de l'impunité, ils se moquent ouvertement des forces de l’ordre, du pouvoir et de la justice. A cet ensauvagement endogène s’ajoutent les méfaits nombreux dus à une immigration incontrôlée commis souvent par des clandestins, et aggravé par l'arrivée massive de MNA ''mineurs non accompagnés'' incontrôlables et souvent majeurs.

85 faits de violence par jour uniquement dirigés contre les policiers soit 30600 par an.

A Paris 2936 agressions contre les policiers en 1 an.

A ces chiffres s'ajoutent les agressions contre tous ceux qui représentent l'autorité, pompiers, maires, médecins, contre les citoyens lambda, les règlements de compte en bandes et d'autres ''incivilités''.

Le décompte complet de l’ensauvagement de notre pays est effrayant.

Une montée record des violences en France pour ce début d’année.

D’après une analyse du Figaro, la France connaîtrait une explosion des violences de +16% par rapport à l’an dernier.

C'est "orange mécanique", mais certains osent le nier.

Et pendant ce temps là, un ministre de l'Intérieur qui arrive après la bataille et n'est que dans les commentaires au grand dam des policiers.

Un ministre de la Justice, pour qui le souci premier est le sort des prisonniers.

La justice ne fait plus peur qu'à une seule catégorie de personnes... Les gens honnêtes !

La peur a changé de camp depuis des années où l'on a empêché les forces de l'ordre de faire leur travail par crainte de révoltes dans certains territoires.

Nous avons un État complaisant envers les délinquants et « en même temps » autoritaire envers les honnêtes gens.

Le choix donné actuellement par la loi au policier est clair. Si un policier riposte, il se retrouvera entre quatre murs, si il ne riposte pas il se retrouvera entre quatre planches !

Les policiers sont contraints de s'enfuir devant des racailles dans les banlieues.

Interdiction d'intervenir contre les rodéos, les voleurs de motos ou de voiture.

Si on blessait un de ces petits, vous vous rendez compte, il y aurait des émeutes ce n'est pas possible. Le syndrome Malik Oussekine.

Et pourtant nombre de pays ont décidé de mettre fin à ces jeux interdits et dangereux.

Ils poursuivent, mettent à terre ces délinquants en moto et les envoient en prison..

Scotland Yard utilise "le contact tactique" pour arrêter les délinquants en moto :

Mais si ces délinquants ne mettaient pas en ligne eux-mêmes leurs méfaits en s’en glorifiant par ailleurs, sur les réseaux sociaux, ce serait un silence complet et complice. Cette pratique des malfrats oblige les médias d'information continue à rompre un silence sur ces faits qui semblerait indécent, et à faire une place minium à l'information de ces délits au milieu du tsunami médiatique consacré au Covid.

Normalement, l'immigration, l'insécutité, le laxisme de la justice, l'identité, seront les sujets clefs de la prochaine élection, alors que tout est fait pour diminuer leur diffusion et leur impact sur la population.

Certains médias sont devenus la tribune officielle du pouvoir, de notre président, de ses ministres, de la cohorte de députés LREM qui y défilent à longueur de journée apportant la bonne parole et parfois la réprimande envers ces gaulois réfractaires qui oseraient avoir un avis différend du Monarque et tentant de ne pas se soumettre à ses injonctions tellement contradictoires.

Le but étant bien sûr de ne pas parler ou alors le moins possible du quotidien désastreux des Français, de leurs problèmes qui sont, une violence exponentielle, la justice laxiste, l'autorité défaillante, l'Islamisme, mais de les persuader que le seul problème est le covid et que le seul protecteur du troupeau est le berger président à qui il faut obéir aveuglément et que l'on doit soutenir sans réserve.

Si cela dure jusqu'aux élections tant mieux. On vient d'inventer pour se faire le pass contradictoire, inapplicable, qui va encore diviser les Français et masquer les autres sujets. Malin, le maître des horloges.

Certains me diront avec raison, il ne faut surtout pas oublier dans la distribution des prix de la délinquance, les voyous ''en col blanc'', dont certains virés du gouvernement de la république exemplaire promise par MACRON. La liste est longue et inquiétante :

Jean-Paul Delevoye - François de Rugy - Richard Ferrand - François Bayrou, Marielle de Sarnez et Sylvie Goulard – Laura Flessel - Grivaux - Françoise Nissen - Sylvie Goulard.

Nous avons aujourd'hui mis en examen, le ministre de la Justice qui lui est sous protection présidentielle pour l'instant.

Délinquance physiquement non violente en principe mais tellement insupportable et incompréhensible pour le peuple, car elle elle accrédite le jugement de La Fontaine « selon que vous serez puissant ou misérable ».

Les seuls à subir les foudres le justice sont ceux qui la respectent.

Il faut ajouter que les oppositions aident bien le pouvoir en place à continuer son oeuvre délétère et à préparer sa réelection. Alors que chez les Français, le bloc incompressible dont parle Zemmour est à 70% de la population formé de gens d'accord sur la réalité des problèmes et les mesures à prendre, eux sont dans la « guerre des egos » dans la défense de leur chapelle, au lieu de penser en priorité aux problèmes des Français.

Chaque jour un nouveau candidat chez les LR. Aujourd’hui JUVIN, demain peut-être ZEMMOUR, alors qu'il faudrait un accord entre les ténors de l'opposition sur un candidat unique, une sorte d'union des droites largement majoritaires dans le pays.