Les distributions des Colis de vivres au XIXe siècle : une aide alimentaire locale grace au bénévolat

La dorénavant « Société des philanthropes », fondée le 28 juin 1954, profita du soutien de la Chambre de Métiers et d’Artisanat de la Nièvre, de 9.000 francs pour cette œuvre.

Ce furent aussi les anciens prisonniers de guerre, amis compréhensifs de la douleur et de la souffrance, qui en souvenir des actions faites pour eux par le passé, vinrent des quatre coins du département apporter leur soutien à l’association, avec 7.800 francs. Puis les commerçants participant à la braderie locale firent également un bon mouvement qui se traduisit par 8.100 francs.

L’association prévoit dès 1954 de distribuer chaque année :

Chaque année, l’association peut décider d’organiser un voyage d’une journée en autocar pour les personnes secourues et pensionnaires valides de l’hospice de Clamecy.

Quand tout a commencé en 1934, c'était comme une plaisanterie estudiantine, une façon, pour les habitants du quartier de se retrouver, s'entraider, ripailler, rigoler. Et à ce titre les concitoyens de ce lieu n'étaient pas toujours pris au sérieux. Aussi, quelquefois en présence de résidents du Centre d'accueil de demandeurs d'asile (Cada) prêts à donner un coup de main, chaque année, les membres actifs de l’association sont partis à la chasse aux lots pour organiser des fêtes, afin de trouver les ressources utiles pour leur sacerdoce. Les excédents dégagés étaient alors intégralement utilisés pour les aides aux familles les plus démunies recensées.

Actions menées pendant un demi-siècle (1954-2004)

En 1957, cette « Société », qui n’étant qu’à ses débuts, se voyait suivie dans sa course vers son idéal, et le nombre d'adhérents bienfaiteurs passa de 195 en 1955, 245 en 1956 et arrivait à 335 en 1957.

Ces caisses se sont vidées pour aider un peu partout : ce fut à Orléansville, La Chapelle Vaupelliegne, Clamecy, le Midi de la France. Si cette société philanthropique locale est sortie de ses frontières clamecycoises, c'est qu’elle compta des bienfaiteurs bientôt un peu partout, même en Angleterre et en Suisse, ce qui démontre que les grands cœurs ne connaissent pas les frontières.

L'œuvre philanthropique se poursuit sans essoufflement durant une longue période. Année après année, les assemblées générales expédiaient les ordres du jour, reconduisaient le bureau, et faisaient le bilan des activités qui restaient semblables d'une année sur l'autre. Cela ne signifiant pas que l'association tombe dans la routine avec un manque de conviction à la clé ; bien au contraire, c'est un constat de bonne santé. Pourquoi modifierait-on ce qui donne satisfaction, ce qui est dynamique et efficace ? Comme le langage moderne des années 1960-1970 le souligne, c'est « sur le terrain » que l'action se mesure concrètement. Une preuve de la vitalité de cette société, déjà fort vénérable et pourtant toujours jeune : l'assistance en net progrès cherche toujours à maintenir le cap sur la solidarité.

A l’origine, la vocation philanthropique de l’association philanthropique s’adressait en priorité aux personnes âgées. Crise(s) oblige(nt), l’association étend donc son action en direction des personnes en difficultés. Les distributions de colis alimentaires, de kilos de pommes de terre, et de bois combustible puis de dons financiers pour payer le chauffage et de quoi se faire cuire sa nourriture, touchent des personnes de plus en plus jeunes, entre autres des femmes seules avec enfants.

D’autre part, les membres de l’association participent régulièrement aux réunions de travail à l’initiative de la Croix-Rouge, consacrée à la pauvreté et à la précarité. Dans les années 1980, des réunions se destinent à la logistique globale sur la commune de la distribution de colis alimentaires fournis cette fois par la Banque Alimentaire de Bourgogne, offerts aux personnes nécessiteuses. Cette opération était en interaction avec l’épicerie solidaire d’Avallon. Pour 1 franc symbolique, le demandeur d’aide pouvait prétendre à recevoir 1 kilo de riz, et l’epicerie participait grâce au système d’économie d’échelle. L’association se retira finalement de cette collaboration, du fait de la complexité administrative imposée par cette organisation, charge de travail trop lourde pour les membres qui étaient actifs professionnellement et bénévoles à la fois. « l’aide alimentaire réalise en nature un investissement humain » (étude Huguel, 1977).

Aux assemblées générales, ils ne sont plus guère nombreux, autour de la table des années 1990. En fait, les plus actifs sont quasiment tous là, une poignée de dévoués qui travaillent pour les personnes âgées et nécessiteuses de la ville. Une poignée qui gère tout de même approximativement un budget annuel de plus de vingt-milles francs et qui distribue en moyenne 40 colis réitérés six fois par an, principalement de nourriture et quelque peu de vêtements, 200 à 300 kg de charbon de chauffage et 200 kg de pommes de terre. On peut se douter que cette aide ne peut se faire sans rentrées, car les dépenses sont assez élevées. C’est grâce à la générosité des habitants que l'action de l'association est possible : tant par des apports officiels comme les subventions de la municipalité de 5 500 francs allouées des années 1980 à 2005, d’une aide substantielle de la Caisse d'Épargne, des recettes du ramassage et des récoltes effectuées lors de la présentation des cartes de bienfaiteurs. Enfin, n'oublions pas les dons divers et les quêtes aux mariages qui restent également une grosse partie des recettes. En France, commence l’heure « où l'aide alimentaire est laissée à la charge d'associations subventionnées en partie » (INRA, 2006).

Les aides régulières

Au départ, en 1955, il est proposé à cette époque aux titulaires de la carte nationale dite « Carte sociale des économiquement faibles », encore au titre du premier trimestre 1955, un bon gratuit valable pour deux kilos de sucre. Ceux qui voulaient bénéficier de cet avantage étaient priés de se présenter d'urgence la mairie (services d'assistance), aux heures d'ouverture, munis de leur carte. Le bon qui leur était remis pouvait être honoré par le détaillant de leur choix. Cette offre était certes alléchante mais pas suffisante.

Aussi, lors d’une des toutes premières réunions de l’association, en septembre 1955, l’assemblée proposa : « d’employer la moitié de la somme déjà en caisse pour distribuer des pommes de terre ! ». Une personne proposa le nom d’un fournisseur des pommes de terre à 4 à 5 anciens francs le kilo, provenant de l’Oise. Mais la loi, à cette époque, ne permet plus d’envoyer des pommes de terre tout-venant. Et les Bintjes triées valent 8 anciens francs le kilo, à l’époque, tandis que l’Abondance de Metz en vaut 5. Pour le transport, on envisage de se renseigner à la gare pour voir si employer un transporteur serait avantageux. Mais 10 tonnes paraissent trop dans un premier temps. On envisage alors de voir auprès de la SPCC si cette usine ne pourrait pas mettre à disposition un camion de 3 tonnes qui descendrait à vide pour prendre le chargement (300 kilomètres environ). Sinon, on serait dans l’obligation de prendre les pommes de terre dans le Morvan, et le transporteur local morvandiau coûterait ainsi entre 4500 et 5000 anciens francs.

On envisage également d’acheter du charbon afin de le fournir aux vieillards, ainsi que des bons de viande d’environ 200 anciens francs par personne. On estime que les vieillards ne mangent pas tellement de viande et pense que du sucre, des pâtes, et en particulier du riz, leur feraient beaucoup plus de profit. Il est donc conclu que l’on fournisse pour Noël : pommes de terre, charbon, sucre et pâtes dans le cadre d’un « colis ».

Mais les comptes ne permettent pas un geste aussi large dès la première année. Les pommes de terre et le charbon seront prioritaires, puis les sucres et pâtes arriveront dans un second temps. En guise de cadeau de Noël, on cherche également la possibilité d’un objet souvenir. Il fut donc demandé à un partenaire une centaine d’affiches de la marque Byrrh. Le restaurateur de l’Hôtel de la Poste est prêt à fournir à l’association, pour les vieux, des repas pour 550 anciens francs : hors d’œuvre, poulet et légumes, dessert et fromage, vin à volonté ; dans une limite de 40 à 45 convives maximum suivant la proposition du restaurateur.

L’association philanthropique établie donc la coutume d’entreprendre chaque année une campagne d'hiver pour la plus grande joie de ceux qui sont leurs protégés habitués, comme pour ceux qui ne le sont pas mais qui ont ponctuellement besoin de leur aide. La distribution de bois commence, tandis que pour l’opération pommes de terre, plusieurs tonnes de tubercules, sont distribuées, et alors que les distributions de colis se jouent pendant la saison la plus cruciale de l’année pour ceux qui n'ont que peu d'argent à dépenser chaque hiver

Quatre tonnes par an dans les premières années de ces précieux tubercules furent réparties entre quatre-vingts vieillards, afin de réaliser cette initiative.

A la même date automnale, la cour de l'abattoir municipal revêtait une activité inhabituelle. Il ne s'agissait pas de bétaillères et camionnettes comme il est courant d'en trouver dans cet établissement, mais de poussettes, remorques et brouettes, qui s'y pressaient, car la Société Philanthropique y organisait son annuelle distribution de pommes de terre. Afin d’aider ses protégés, on offrait à chacun d’eux 50 kilos de tubercules. Les « vieux » étaient aidés par des personnes plus jeunes afin de porter leur lourd colis. Certaines personnes mettaient leur voiture à la disposition des philanthropes afin d'aller livrer à domicile pommes de terre et combustible à ceux ou celles qui n'avaient pu se déplacer. Aussi au fil des époques, les modes de combustibles ayant évolué, plutôt que d’apporter « bois et charbon » comme les bougnats, des factures d’EDF furent payées pour les gens qui ne le peuvent plus, ainsi que ce fut le cas pour les notes de frais de fioul ou de bois destinés à la cuisinière et au chauffage.

C’était souvent sous une pluie fine et froide que les bénévoles distribuaient à leurs protégés les précieux tubercules, et combustibles pour les faire cuire, qui venaient durant les pénibles journées d'hiver contribuer à l'amélioration de l'ordinaire.

Si, pour beaucoup d’entreprises, c'est à la fin de l'année que l’on examine le bilan et le travail accompli, cela n'est pas le cas chez ces philanthropes. Travaillant toujours, ils se transforment dès les premiers mois de l'hiver en livreurs. Ce fut souvent à leur propre domicile qu’avait lieu la distribution des colis d'alimentation, jusqu'à Pâques. Les articles des colis sont variés.

Dans chacun d'eux, il y avait des pâtes, du café, du sucre et du pain d'épices. Souhaitant un bon Noël et bonne année aux vieux et aux vieilles de Clamecy, les dévouée allaient eux-mêmes chez ceux qui se sentaient seuls et isolés pour les fêtes, comme de multiples autres fois dans l’année.

Le total annuel du budget « colis » des premières années était éloquent. La campagne hivernale à elle seule se soldait habituellement par une dépense de près de 400.000 anciens francs qui se répartissent de la façon suivante : quatre colis pour un montant de 179.428 anciens francs. A noter qu’un colis comprenait, pour exemple, dans les années 1960 : une douzaine d'œufs, une demi-livre de beurre, un paquet de gâteaux et du poisson frais. Soixante-seize personnes en moyenne bénéficièrent de ce cadeau providentiel à cette époque. Les colis de Noël étaient tout naturellement beaucoup plus achalandés et donc plus coûteux, d’autant par la présence de produits non pas de nécessité (contrairement aux colis des autres saisons) mais des produits de fêtes.

Certaines années, le colis contenait une tablette de chocolat, une demi-livre de café, deux boîtes de lait condensé, des biscuits, une livre de macaronis, une demi-livre de datte ou de figues et un kilo de sucre. En outre, des pots de confiture étaient quelquefois tirés au sort et vinrent chez les heureux gagnants grossir l'important cadeau. Ces colis comprenaient également quelquefois poissons, oranges et beurre.

Et parfois, l’association recevait une aide appréciable des habitants des communes voisines, en main-d’œuvre comme en matières premières, ce qui permettait de faire bénéficier les années suivantes les vieillards des localités avoisinantes, de la répartition des colis. Ainsi, en moyenne, chaque année, durant la première décennie, une quinzaine de personnes supplémentaires profitaient de la généreuse association.

La société philanthropique de la cité des Flotteurs fut vue comme « le Veau d'or pour cette petite sous-préfecture, doué d’honnêteté charitable : un exemple à suivre ».