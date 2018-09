Les femmes « mainstream » : qu’elles le veuillent ou non, des agentes pornographiques

Lorgasme, parlons-en. Eh bien l'orgasme, si l'on en juge par les temps qui courent, et jusque dans la bouche de certains "sexologues" (bien payés, évidemment), il devrait avoir lieu dans les termes où un homme assurerait les meilleurs préliminaires à une femme (cela dit, le porno s'en passe assez bien, de ces préliminaires) afin de pouvoir la ramoner un moment (comme dans les pornos) de telle sorte qu'elle "ait droit" (que vient foutre "le droit" ici, on se l'demande !) à une "session multi-orgasmique".

La déesse Baubo.

Hélas, si Georges Brassens exagéra un peu - ou pas, en son temps ... - quand il chanta que 95 fois sur cent, la femme s'emmerde en baisant, il n'en reste pas moins que par je-ne-sais-quelle motion, tous les hommes escomptent (sur le mode pornographique) "faire jouir" leur partenaire, où c'est drôle alors, comme la sociabilité s'est invitée dans les relations sexuelles ... copulatoires (ce qui était ignorer que le clitoris à au moins mille fois plus de terminaisons nerveuses que le gland, grands dieux, et que la femme a d'emblée un rapport plus sensuel aux choses, par quoi donc on l'accusa certes d'être le diable mais aussi par quoi elle profite évidemment différemment du sexe, sans parler de ses zones érogènes réparties sur le corps : pas de quoi jalouser un homme).

Une sociabilité sexuelle donc, qui certes n'est pas pornographique, mais qui pourtant - et que l'on soit homme ou femme - a vocation pornographique (du moins, médiatiquement). Soit donc cette injonction paradoxale : détends-toi, mais tu as intérêt à bien te tendre ! - et véhiculée par les hommes autant que les femmes qui là, "innocemment", n'escomptaient pourtant jamais qu'une simple joie tout ce qui se fait de plus simple, en déniant attendre quoi que ce soit des hommes tout en portant avec elles cette attente pornographique.

Où donc les hommes, de vouloir pornographiquement satisfaire les femmes, femmes qui (médiatiquement surtout) se rient alors de cette "aspiration narcissique" - énième injonction paradoxale, schizophrénante, puisqu'elles aspirent pourtant à quelque bien-être dans les cordes pornographiques, sans tenir compte de leur anatomie différente.

Une "aspiration narcissique" qui n'était pas utile pourtant à l'homme, quand par le passé il pouvait plus allègrement se saisir de la première chalande venue pour la trousser (je caricature certes ! mais c'est pourtant l'image que nous servent les (extrêmes-)féministes !). Soit donc que l'homme pouvait tout aussi bien se contenter d'un tableau de chasse et d'avoir juté, avant "qu'on ne lui prenne la tête" avec ces injonctions au bonheur de ces dames !

Dames qui finalement lui mettent (pornographiquement) bien plus la pression, et l'enfonce dans une détresse bien plus grande, pour misérablement et méchamment (pornographiquement !) se voir taxer "d'aspiration narcissique", quand ce sont pourtant ces dames-là (car elles n'en sont évidemment pas toutes là) qui sont - non pas dans une "aspiration", mais dans une effectuation - qui sont dans dans une effectuation narcissique.

Tout ce qui doit s'appeler de la bourgeoisie messieurs-dames ! et qui manifestement en est le revers consubstantiel. Ce qui est dire à quel point le monde, aujourd'hui, est bourgeois, et certes pas au profit des hommes ! qui en fait ont tout perdu dans cette affaire pornographique.

Alors, l'aspiration à réjouir sa partenaire est évidemment louable - cela s'appelle normalement aimer, faire l'amour, - mais cela ne se peut jamais que dans les conditions bien réelles d'une réciprocité, et je dirais même d'une solidarité sexuelle, où généralement une telle solidarité vous assure à tous les deux la longue vie, sans qu'il vous soit nécessaire d'entrer dans "une orgasmatique des plaisirs", et encore qu'il y ait des réjouissances à découvrir derrière toutes les paillardises. Paillardise qui, donc, n'est pas - absolument pas - la pornographie.

En effet, quand paillardement vous vous échauffourerez avec quelqu'un(e), ce sera une bonne marrade. Eh oui, au fond, le sexe n'est jamais que la plus joyeuse de nos grossières erreurs ... Baubo à l'honneur !

Reprenons.

On a tendance à dire que le porno est "un truc d'hommes". Qu'il n'y a que "les hommes" pour "aimer le porno". Seulement voilà, le hic, au-delà du fait qu'on généralise cet "amour du porno" sexistement à tous les hommes, par antivirilisme (la plupart du temps pour se viriliser soi-même d'ailleurs, serait-on une femme) ... le hic c'est que des femmes se lancent dans la carrière pornographique, et qu'à leur suite des femmes "aiment bien" en regarder.

En fait, c'est comme avec la masturbation : statistiquement, les femmes déclarent moins aimer la masturbation que les hommes. Pourquoi ? ... Je n'en sais foutre rien ! ... Mais si : le clitoris dispose de plus de mille fois plus de terminaisons nerveuses que le pénis. Ce qui est dire que les femmes sont dans un "sensualisme" intrinsèque plus grand que les hommes.

D'ailleurs, saviez-vous qu'il n'y a pas de femmes vaginales ? C'est un faux débat. Il n'y a que des femmes clitoridiennes, de ce que le clitoris est un appendice interne, courant tout le long du vagin pour rendre agréable la pénétration certes (sans aisément atteindre l'orgasme, mais en tout cas pour rendre supportable le coït - la nature est économe) mais surtout la gestation (le clitoris enveloppe l'utérus, pour des raisons très claires d'agrément au port d'enfant, qui reste parasitaire dans son genre). Bref.

Tout cela dit bien que les femmes, donc, sont plus "intrinsèquement sensualistes" que les hommes, se vivant mieux ontologiquement que les hommes sur le mode sensuel, au point d'en être innocentes (contrairement aux délires monothéistes autour du féminin). (Cela dit, il faudra bien que les femmes reconnaissent alors aux hommes leur "technicisme intrinsèque", à bon entendeur ! car ce qu'un îsme jamais ne fit ni la sensation - pour ce sensualisme féminin - ni la technique - pour ce technicisme masculin).

Mais donc, c'est rapport à ce technicisme, que l'on dit les hommes "plus enclins au porno". Peut-être. En fait, bien sûr, les femmes en éprouvent moins l'attrait.

Par contre, quand elles en éprouvent l'attrait - et, plus encore, "lorsqu'elles s'y lancent" - que se passe-t-il ? ... Eh bien, "quand elles s'y lancent", c'est un peu comme pour les hommes : elles s'y lancent par "sexomanie", de même qu'il y a une cleptomanie.

Pourquoi le cleptomane s'adonne-t-il au vol ? ... Il s'y adonne pour combler un manque affectif, quitte à éprouver la honte voire la culpabilité du voleur démasqué. C'est ainsi. De telle sorte que le ou la "sexomane" comble, de même, par l'activité pornographique, un manque affectif, besoin de reconnaissance spécifique, que sais-je, de ce que l'espèce humaine pratique la chose en cachette normalement ...

Les psychanalystes trouveraient là quelque chose comme un infantilisme spécifique, par lequel on s'expose (s'exhibe) au regard (parental, la caméra ayant plus particulièrement un effet d’œil maternel selon eux), en plus donc de trouver dans le partenaire sexuel un fantasme de toute-puissance quant à la réalisation de la jouissance (inextinguible car toujours à-répéter jouissance, et là comme dans les drogues : avec une élévation toujours plus grande du seuil de tolérance).

A partir de là donc, on comprend assez bien que l'homme trouve la réalisation immédiate de son aspiration à prendre (épouser), instinct de prise coïtale, mais aussi de perte de soi en l'autre ! - il y a du propre et du figuré "là-dedans" ... - car les neurologues observent en effet que chez l'homme c'est la vigilance qui baisse alors.

Mais chez les femmes ? ... En fait, chez les femmes, il y a tout autant la réalisation immédiate d'une aspiration, mais cette aspiration quelle est-elle ? ... Il s'agit tout bêtement de l'aspiration à plaire, être désirable & désirée, inconditionnellement, où soudain la femme se rend à l'aspiration masculine sans attendre (se laisse épouser, prendre coïtalement, quitte à le regretter ensuite).

Pour la femme - aussi dépressivement qu'après une éjaculation triste pour un homme - il faut que l'homme ait toujours cette satisfaction par laquelle il semblera donner à la femme le sentiment d'accomplissement de sa féminité, jusque dans le don irréfléchi de soi, immédiat donc.

La femme, là, aspire à une perfection, qui pour elle signifie être rassurée en ce qu'elle plaît totalement, inconditionnellement, jusqu'au tréfonds d'elle-même, par crainte fondamentale du contraire.

Aussi le porno est-il une rassurance pour la femme, de telle sorte que les femmes en regardent moins, car elles s'inquiètent généralement moins d'avoir à l'être - rassurées - quand elles vivent quotidiennement les hommes comme observateurs d'elles-mêmes.

L'homme lui, donc, n'a pas cette dépressivité-là, ou ce risque de dépression-là, en dehors des "petites dépressions" post-éjaculatoires. Par contre, il éprouve une tristesse infinie, un sentiment d'impuissance infini, inutilité complète alors, quand il croit ne pas pouvoir servir, être instrumentalisé sexuellement, dans l'acte pornographique.

Contrairement à ce que l'on nous rabâche à longueur de temps, les hommes ne délirent pas leur domination techiciste, ni les femmes d'ailleurs leur domination sensualiste, mais par contre ils s'en donnent massivement l'air, le genre, avec l'auto-conviction idoine, afin précisément de se conforter "sexomanement" dans leur inquiétude fondamentale, serait-elle inconsciente et "assumée entre adultes consentants".

Finalement, le problème pornographique - est un excès de malheur.

Cela dit, on peut le comprendre, et on le comprend assez bien, quand on sait que les animaux se collent les uns aux autres, pour se rassurer, et notamment que les bonobos ont fait de l'excitation sexuelle polymorphe un moyen de régulation sociale, régulation de l'agressivité interindividuelle.

Est-ce à dire qu'on a d'autant plus besoin de porno qu'on est agressif ? ... Pas idiot, quand on sait que les hommes en regardent plus et sécrètent plus de testostérone - à moins que ces dames veuillent enfin comprendre comment fidéliser leur partenaire.

Voir aussi, en complément détonnant : Philitt : Le sexe sous le nazisme, une libération avant l'heure ? et L'inavouable essence du nazisme.