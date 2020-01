Les fonctionnaires, ces privilégiés

Quand on parle des avantages des fonctionnaires ceux qui les défendent parlent toujours des mêmes : les profs en zones dites sensible ou prioritaires qui effectivement doivent faire face à des élèves difficiles voire très difficiles allant parfois jusqu’à la provocation physique, et du personnel des hopitaux médecins internes infirmiers aides soignants qui eux aussi font face à des patients difficiles et assurent leur service au prix d’un dévouement sans limites et d’heures supplémentaires qui ne leur sont jamais payées dans certains services, notamment aux urgences, mais pas tous les services loin de là .....

Et on ne parle jamais des secrétaires du Conseil Régional du Conseil Général ou de la Mairie qui ont eu accès à leur poste par piston politique, qui sont en surnombre de façon honteuse, qui ont le temps de lire et de se faire les ongles aux frais du contribuable qui assure leur rémuneration, ni des architectes et urbanistes des services départementaux qui ont eu accès à leur poste de la même façon et qui ont le temps de faire du black pendant leurs heures de travail rémunérées par le même contribuable, voire qui recrutent pour ce travail dissimulé parmi les gens qui viennent les consulter gratuitement, ni des « agents techniques municipaux » dont les locaux dans ma petite ville de province sont appelés par toute la population le « parc à fainéants » ...

Et il y en a qui parlent d’amalgame ?