Les gens comme vous et moi dont les vies auront été broyées par la justice pourront dire que le numérique a changé leur vie

Tout magistrat pourra consulter, en toute confidentialité, le Service d'Aide et de Veille Déontologique, SAVD, nouvellement créé, « pour toute question de nature déontologique le concernant personnellement ». Telle semble être la réponse du Conseil Supérieur de la Magistrature , au problème qu'il ne nomme pas dans son rapport d'activité publié en 2017, son laxisme disciplinaire ayant pour conséquence, pour reprendre une expression d' un rapport parrainné par le député, « une désolante liste de délits d'entraves à la justice infligés au justiciable derrière une république de façade » (paraphrase), pour le cas où un représentant du peuple français, un ministre, quoique plus vraisemblablement un commissaire européen s'inquiétant d'une dérive mafieuse en France (et pas seulement en Corse, cf. le cas édifiant du juge Cornu ), lui demanderait des comptes. La justice est plus impitoyable avec les gens comme vous et moi, qu'avec les puissants et les multirécidivistes ( Le juriste et universitaire Vincent Le Coq, 2017