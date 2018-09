Les gens importants pensent-ils mieux que les autres ?

C’est marrant, je reviens juste de la bibliothèque où je venais de feuilleter le Point et lu l’article en question.

D’abord, le fait qu’on le qualifie de « penseur » m’agace. Tout le monde pense, au présent, à l’avenir... Et aucune pensée ne vaut plus qu’une autre en la matière. C’est simplement le point de vue de chacun qui s’exprime et chacun est valable.

Certes, certains ont plus de temps que d’autres pour le faire, certains ont un bagage académique plus lourd leur permettant d’élargir leur pensée - mais, entre un Harari qui dit « ce n’est pas si catastrophique que ça et tout ira bien », et le poivrot du bistrot qui déclare « ça va péter », qui peut juger de la pertinence ?

Ensuite, sur le point de vue de Harari en particulier, je l’ai vu plus comme une tentative de se donner bonne conscience dans un monde en crise, qu’il le veuille ou non.

Bien entendu, je pense que ses lecteurs ne seront pas les mêmes que ceux de Zemmour. Harari écrit pour les bénis et/ou les chantres de la mondialisation, et ils préfèrent évidemement lire ce genre de discours.

PS : ceci dit, il serait bien de lire Harari directement, quelquefois, les propos sont déformés ou mal compris par les journalistes qui les commentent.