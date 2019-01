Les gilets jaunes : hommes et femmes de l’année 2018

Les mouvement des Gilets Jaunes, très pragmatique, est efficace parce qu’il ne s’encombre d’aucune idéologie ; pas même cet excès de se figurer que tout le mal se limiterait à celui d’un ’oligo-libéralisme’.



Depuis au moins La Boétie, les Français ne peuvent ignorer que les effets néfastes des dérives autocratiques sont avant tout imputables, en amont, au laisser-aller d’une habitude sournoise qui s’installe, au-dessous encore des courtisans, puis même des larbins ... chez tous celles et ceux qui démissionnent de leur ’sapere aude’ pour ne s’émouvoir des impostures que lorsqu’il est trop tard !

(Laisser s’installer un roi, et ne pas assumer seulement quand ça devient intenable, est-ce digne de citoyens censés partager le pouvoir mais aussi en assumer les engagements collectifs ?)



Le « mépris d’une partie des élites » laisse entendre que des « élites » seraient bien reconnues et identifiables ... Or le mépris subi en France n’est pas le seul fait de ces ’importants’ supposés être ces ’élites’ chères au concept aristocratique (pouvoir des meilleurs) ; non : la plus grande proportion de ceux et celles qui méprisent est constituée par les larbins, qui se veulent et se croient d’une haute caste d’élites !



N’est-il pas significatif qu’il ait fallu attendre l’après coming-out des « De Gauche » dans cette « oligo-libéralisme » de Droiche, pour que les méprisés se décident enfin à montrer les dents !