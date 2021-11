Les grandes vacances de Monsieur Hulot

Article très joliment troussé.

Maintenant sur le fond, vous vous aventurez à juger avant de tout connaître ou du moins le maximum possible comme le font et nous incitent à le faire depuis des lustres les médias avec les dégâts que l’on connaît et qui ne sont pas nouveaux et dont ils évitent d’ailleurs de trop parler. Médias qui, ces derniers temps, nous conditionnent furieusement à le faire. A prendre parti. Les médias, c’est une industrie de plus en plus puissante, peu cadrée par des règles qu’elle s’ingénie à repousser sans cesse et qui a besoin de nous de plus en plus comme consommateurs, que nous finançons par l’impôt pour une part, qui ne recule devant rien pour nous appâter, qui se dispute notre attention à travers ses diverses succursales. Mais nous, voulons-nous encore définir et contrôler nos besoins ou nous dissoudre peu à peu dans la matrice médiatique de l’enfance à l’EHPAD, ses tentations et ses promesses ? Et qui tire les ficelles dans ces médias, qui prend les décisions si ce n’est des êtres humains comme vous et moi ? Qui leur a donné leurs pouvoirs ? Ils en sont responsables effectivement devant qui ?

Je parle bien des médias de masse, ceux qui nous atteignent tous directement ou indirectement et qui ne sont pas une abstraction et qui comme tels font une masse qui pèse et qui va en augmentant. Il me semble que selon la loi de gravité des masses ils tiennent en tension tout le système médiatique. Il semble aussi qu'ils font ce qu'ils appellent l'opinion publique qu'ils prennent la précaution de mesurer eux-mêmes pour mieux la guider.