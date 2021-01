Les islamistes se félicitent, ils ont encore gagné !

Dans le long processus de délitement de notre société, je pensais que l'on avait atteint un niveau indépassable, et que l'on voulait remonter la pente, je me trompais.

Je pensais que l'on avait décidé de retrouver un minimum de dignité, de détermination à lutter contre le virus de l'islamisme, comme le pouvoir nous l'avait assuré. Que nenni, l'islamisme nous a mis à genoux, notre réaction inattendue, maintenant nous avons décidé de nous coucher.

Le maire D'ollioulles qui voulait rebaptiser Le collège « les eucalyptus » en collège Samuel PATY s'est vu désavoué à presque à l’unanimité lors d'un vote.

Démission des enseignants, des parents, des politiques.

100% des professeurs consultés ont voté NON

89% des parents d'élèves idem

69% des élèves ont suivi le mouvement.

Motivation unique LA PEUR

La peur que cela déplaise encore à quelques islamistes et, qu'ils viennent nous rappeler que les maîtres ce sont eux.

Les professeurs

Parlent d'un risque qu'il leur faut éviter, disant que maintenant, ils sont obligés de se censurer devant les interdits et les menaces de certains élèves déjà radicalisés, se plaignant du manque de soutien de la hiérarchie dont le mot d'ordre est « Pas de vagues ». Ils sont incapables d'exiger un soutien qui leur est du.

Ils ne sont même plus conscients que nous leur confions l'avenir de la nation en leur confiant nos enfants afin qu'ils leur inculquent les valeurs républicaines et laïques qui fondent la cohésion essentielle. Rôle éminent s'il en est.

Les parents

Des parents pour certains dépassés, ou familles monoparentales, qui n'ont plus la force d'enseigner à leur descendance, le courage, la lutte pour des idées, la volonté de se battre pour des valeurs et ne pas vivre dans la peur et la lâcheté. La vie n'est pas un Long fleuve tranquille, il faut donc leur apprendre le courage, le droit à la liberté de penser.

Les élèves

Ce sont encore les plus courageux, alors qu'eux sont en prise directe tous les jours avec la diversité des positions. Il doivent se colleter dans les cours de récréation.

Les politiques

Qui eux ne sont plus dans l’action, mais uniquement dans le discours et la 'com'

Souvenez-vous, ce magnifique discours de Macron, le Jour de la décapitation de Samuel PATY

'No pasaran' Ils ne passeront pas

Ils sont passés monsieur le président, ils sont chez nous, et ils gagnent chaque jour du terrain, parce que les mots ne guérissent pas les maux. Dans la lutte contre l’islamisme, le séparatisme, le communautarisme, rien n'est fait de ce qu'il faudrait faire, et cela depuis des décennies. Mais maintenant avec les problèmes sanitaires et sociologiques qui se surajoutent, toutes les factures arrivent ''en même temps'', comme on dit en haut lieu.

Nous avons donc fait en sorte, décennie après décennie que les Français ne se sentent aucunement citoyens de la République française et n'aient aucune envie de la défendre, Nous le payons aujourd’hui.