Les petits propriétaires nous importent !

Notre association SOS hébergement a comme objectif que chacun ait un toit décent.

Nous nous préoccupons de ces familles, de ces individus qui dorment dans la rue, quel que soit leur statut, ce sont des êtres humains et ils doivent être considérés comme tels, qu'ils soient nés en France ou nés autre part.

Savez-vous qu'il arrive aux préfets de la République de faire héberger des hommes et des femmes qui ont une OQTF (Obligation de quitter la France) ?

Il y a une « obligation » qui s'applique mais au-dessus il y a l'humanité : une femme qui est sur le point d'accoucher doit être avant tout protégée.

Les personnes qui viennent nous rencontrer parce qu'ils risquent une expulsion locative, sont pour la plupart locataires chez des bailleurs sociaux.

En 8 ans d'intervention sociale bénévole dans le domaine du logement, je n'ai rencontré qu'une douzaine de locataires ayant un petit propriétaire alors que j'ai accompagné sur la même période plus de 200 personnes ou familles.

Sur les 12 locataires, huit étaient tombés sur un marchand de sommeil qui leur louait une cave, un garage ou une vieille maison délabrée, les quatre autres avaient des dettes de loyer importantes vis à vis d'un petit propriétaire.

Monsieur et Madame G, retraités handicapés avaient accumulé plus de 60 000 € de retards de loyers. J'ai proposé de servir de médiateur afin qu'ils quittent tranquillement le logement occupé et qu'ils soient hébergés. Je n'ai rien obtenu, si ce n'est qu'après leur expulsion, on leur trouve une place au 115.

Je les ai suivis pendant plus de trois ans dans toutes leurs démarches.

Aujourd'hui, ils ont réglé une bonne partie de leurs dettes et sont dans un logement social.

Ce que je regrette c'est de ne pas avoir été alerté avant qu'ils aient accumulé une telle dette.

Monsieur et madame X, logés par un propriétaire, ont cessé de payer leurs loyers et sont partis avant que l'expulsion ne soit prononcée.

Madame D, logée par les locataires, était restée dans la maison où Mr X lui avait laissé une chambre.

Elle nous a contactés et nous l'avons rencontrée, elle voulait absolument savoir si elle pouvait être expulsée ou si elle était protégée par la trêve hivernale.

Plus tard, elle m'a demandée si elle pouvait porter plainte contre le propriétaire pour insalubrité !

Je lui ai expliqué, pédagogiquement, que ce n'était pas possible, qu'elle n'était pas locataire et qu'il lui fallait rencontrer un travailleur social pour obtenir un hébergement.

Peu de temps après Madame B, petite retraitée, est venue se plaindre parce qu'elle risquait l'expulsion. Son logement n'était pas en bon état et elle a eu une note à payer.

J'ai rencontré plusieurs fois cette dame et ses propriétaires, des petits retraités sympathiques qui m'ont expliqué qu'il leur fallait loger leur fils et qu'ils avaient donné congé à leur locataire en respectant les normes.

Ils ont même fait un peu plus en allongeant les délais.

J'ai appuyé la demande de madame B pour l'obtention un logement social.

Le dernier cas que j'ai eu à traiter, en doublon car de fait c'est la secrétaire générale de SOS hébergement qui a presque tout réglé, est une histoire peu banale.

Madame G, retraitée n'en pouvait plus ; possédant un seul bien en dehors de sa maison, elle ne recevait plus de loyers depuis des mois et des mois.

Elle nous a demandé des conseils et Smina Kernoua a convaincu la locataire de régler son dû ; il n'était pas acceptable que cette locataire touche l'allocation logement et ne règle pas ses loyers.

La persuasion a fait mouche et aujourd'hui « tout baigne ».

Voici là en toute transparence, évidemment qu'il existe des locataires qui se laissent sombrer ou qui jouent avec le système mais ils sont peu nombreux.

Sachez que nous défendons les petits, les sans grade et sans fortune et que nous ne fonçons pas tête baissée contre les petits propriétaires.

Jean-François Chalot