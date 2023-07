Les pouvoirs successifs ont choisi la soumission et l’aveuglement, la France se meurt de maltraitance

Quand on attaque les bâtiments publics, que l'on veut tuer des représentants de l'ordre et agresse les pompiers, que l'on brûle mairies, écoles, centre sociaux, que l'on pille les commerces, incendie des bus, détruit tout ce qui représente la République et la France, même son drapeau, on n'est plus dans de la délinquance, mais on est dans la guerilla et les prémices d'une guerre civile.

Comme le craignait Gérard Collomb

« nous vivons côte à côte, nous allons vers un face à face à court terme. »

Alors faute de réalisme, les erreurs successives et les signes de faiblesse se sont multipliés.

« Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes. » écrivait Jacques-Bénigne Bossuet .

Dieu rit, mais les hommes pleurent, quand les effets du pouvoir sont mortifères.

Le Président et son Premier ministre ont foulé au pied la présomption d’innocence et la séparation des pouvoirs en croyant calmer les racailles. Par ce fait le pouvoir a perdu la face, le respect du droit et attisé les haines. Le pouvoir n'a pas compris ou feint de ne pas comprendre que Le jeune Nahel n'était que le prétexte, pas la cause.

Ces racailles dans leur majorité cherchent un exutoire pour donner libre cours à leur haine du pays, de ses valeurs, semer le désordre et piller.

Bien sur ils sont une minorité, mais importante, 45000 policiers n'ont pas suffi à les mater et l'on sait bien que les premières victimes sont les habitants de ces quartiers qui pour un nombre important voudraient vivre en paix.

On attendrait de leur part des victimes des manifestations le rejet visible de ces voyous, mais il y a c'est certain la crainte des pressions des racailles et je crois aussi leur manque de confiance dans l'aide des pouvoirs pour les défendre.

Les raisons de cette situation ont été cent fois expliquées. Refus de voir les réalités, et idéologie mondialiste.

Les augures qui ont prévu cette situation sont légion, mais tels Cassandre alertant sur le cheval de Troie on a refusé de les croire. La France se meurt de maltraitance.

Souhaitez-vous que les émeutes se calment demandent certains journalistes ?

Quand on pose la question individuellement aux Français, Il y a une majorité bien sur qui souhaite que tout ça s’arrête le plus vite possible, et d’autres assez nombreux qui semblent souhaiter un embrasement généralisé qui permettrait de rebattre les cartes de la société française. Pour ces partisans de solutions radicales comme l'envoi de l'armée, le temps qui passe ne fait qu'aggraver la situation. Alors ils pensent que peut être cette fois ci encore, une fausse paix, achetée au prix fort donnera l'illusion d'un calme relatif et d'un ersatz de vivre ensemble, mais que cela ne pourra déboucher que sur une guerre civile.

Je ne parle pas là des positions de Mélenchon dont le suicide politique est désormais acté.

La raison de cette situation cahotique est simple, le pouvoir a refusé de voir les réalités et a enterré tous les problèmes régaliens auxquels il ne veut pas se confronter.

ce pouvoir se refuse à livrer la mère des batailles, celle de « l'immigration »

Tant qu'une immigration folle non contrôlé venue de pays aux mœurs, coutumes, cultes et cultures tellement différentes et donc terriblement difficiles à intégrer continuera sans aucun contrôle à se déverser dans ces quartiers difficiles, les problèmes de sécurité, de violences, de drogue, de justice, sociaux et économiques ne pourront être réglés.

La démographie est impitoyable, le nombre encore le nombre, toujours le nombre interdira toute amélioration et nous conduit au déclin, à la tiers-mondisation et à la dé-civilisation rapide de notre pays.

Le seuil de tolérance est atteint. Le point de non retour nous y sommes. Le peuple lui sait ce qu'il veut, il a compris le danger, mais l'idéologie au pouvoir ne veut en aucun cas l'écouter.

Les français dans leur grande majorité veulent, les sondages sont unanimes, et un référendum en apporterait la preuve, un frein à l'immigration, une justice digne de ce nom et efficace, des forces de police à qui on permette de faire régner l'ordre et une justice qui ne soit pas dans l'excuse et le laxisme permanent.

Une ''guerre''des cagnottes à eu lieu, l'une pour aider la famille de ce jeune Nahel l'autre pour aider la famille du policier mis en cause. Les Français dans leur majorité ont clairement choisi le policier, on n'en dira pas plus. L'ordre devant la délinquance, ce qui n'empêche nullement de trouver la mort de ce jeune homme horrible, regrettable et inutile. Le refus d'obtempérer est devenu un jeu mortel par simple défi de l'autorité, et laxisme permanent de la justice. 30.000 personnes jouent à ce jeu par an, les drames tels celui qui vient de se produire ne peuvent que se répéter, et les rebellions et le chaos suivront avec une intensité à chaque fois accrue chaque incident devenant un pretexte à insurrection.

Pour Julien Dray, la crainte est que les rebellions étant de plus en plus graves, le pire n'advienne.

Pour certains tout est perdu, le chaos est irréversible, pour d'autres si on applique des mesures draconiennes que la majorité des Français de sondages en sondages réclament,

-restreindre de façon drastique le flux migratoire

-stopper le regroupement familial,

-supprimer le droit du sol

-expulsion des clandestins et criminels, nos prisons en regorgent.

-Peines plancher

on pourrait alors être en mesure de se concentrer sur ceux qui sont déjà sur notre sol et en assurer l'intégration.

En attendant, il faudra comme à l'habitude reconstruire tout ce qui vient d'être détruit. Les contribuables devront comme à chaque fois mettre la main à la poche.