Les propos racistes privés doivent-ils être poursuivis ?

@Fergus

sauf que rien passant par le net est véritablement privé dans le sens que tu le dis ;

on va finir par autoriser officiellement la lecture des tes discussions privées pour le une loi sur les discriminations raciales.

petit a peut on va fouiner dans ton trou de balle ( oui c est vulgaire , je sais ) on av te retirer ta vie provée et ta liberté d expression ;

tu seras juste un consommateur , producteur .

travaille , consomme et ferme ta gueule ;

ce ne sera plus que les criminels qui seront suivis , mais tout le monde . on saura tes idées politiques , si tu es réfractaire ou pas de façon légale etc ...

t-u nas pas idée de jusqu’ ou cela peut aller ; fais de plus le lien avec l ouverture à la 5 G permettant de trainer encore plus de données meme si ta santé va en prendre un coup ;

ils s en tapent de toute façon l humain , de n importe quelle couleur n est que du betail ;

allez , bon courage ; on na pas fini de descendre vu la prise de conscience des dangers qu’ il y a .

apres ; est-ce un jeu de cons ?

(car forcement à un moment il va y avoir une ouverture des consciences + un retour de manivelle. )