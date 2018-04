Les sentiers de la honte

Belle synchronicité. J’écrivais en même temps ce texte chez Nabum. Pour nous changer les idées. Sous les pavés, la matraque,...,...http://sentierdesfaunes.canalblog.com/albums/la_balade_des_gnomes/index.htm l. Voici un lien vous permettant de rentrer dans une maison en Belgique qui ressemble un peu à celle du Facteur Ferdinand Cheval et où vous aurez la chance de rencontrer de vrais TROLLS. Rien à voir avec ceux qui commentent sur Internet. BON VOYAGE,..sur le chemin des rêves enchanteurs, dans la chair des forêts, ses ronces, ses myrtilles, ses broussailles, ses cailloux (gare aux genoux), ses mousses glissantes pas encore matelots, ses branches noueuses, ses grottes aux échos profonds dont les parois recueillaient nos premiers secrets, nos premiers maux. Au retour par les sentes, nous emportions les feuilles les plus colorées et les déposions entre les pages des cahiers. Sur chaque portée, nous dessinions nos lettres avec le secret espoir des les voir s’envoler un jour et se poser sur l’iris d’un lecteur. C’était le PAYS de mon enfance... que je vous livre.