Les sexes « homme », « femme » ou « autre » sur le test ev@lang adressé aux élèves de 3ème

@PascalDemoriane

on vous demande votre sexe dans tous les papiers administratifs .Et ce depuis le tout début de l’école, qui veut savoir si vous êtes une petite fille ou un petit garçon.

Je veux bien qu’on se demande pourquoi, mais c’est vieux comme la république, ça n’a rien a voir avec ce qui se passe maintenant .

A partir du moment ou on vous le demande très tot, il semble évident que les personnes dites « non binaires », et encore une fois ce n’est pas forcément un caprice d’ado, il y a des gens qui naissent avec un sexe indéterminé, ou en tout difficilement classifiable, se retrouvent vite a devoir cocher des cases dans les quelles elles n’existent pas .

Si on en faisait pas tous ce fromage, d’un coté comme de l’autre, moi j’en aurais rien a foutre .Je n’essaie de suivre aucune idéologie dominante, je suis juste navré de l’hystérisation de tous le débats . On aurait le choix entre condamner toute déviance a la norme ou la distribution obligatoire d’hormones a la cantoche .Dans un autre registre, soit vous prenez vos 4 doses en vous prosternant devant les comités scientifiques, soit l’ensemble du système de santé est composé de satanistes génocidaires .Ou encore maintenant il faudrait choisir entre l’empire du mal US et l’empire du bien russe, ou inversemment .

On fait ça quand on veut se battre, pas quand on veut comprendre ce qui se passe