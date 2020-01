Un des problème que Macron et son gouvernement refusent de voir et de traiter. Un véritable déni !

Faisant suite à de nombreux ouvrages alertant sur le danger du communautarisme, sur les territoires perdus de la république, sur la progression du salafisme dans certains quartiers Bernard ROUGIER professeur à la Sorbonne, Directeur du centres des Études Arabes et orientales, publie un ouvrage choc écrit en collaboration avec des étudiants de l’École Normale Supérieure, et de Paris 3.

Les territoires conquis de l 'Islamisme

Ce chercheur explique qu'il y a aujourd'hui des territoires conquis par l'islamisme tout autour de Paris et des grandes villes au su et vu de tout le monde,et que cette main mise ne cesse de grandir.

"C'est une manière de contrôler l'espace physique dans le but de contrôler des populations de confession musulmane".

Bernard Rougier, spécialiste du jihad et du salafisme indique les présences des Frères Musulmans, des salafistes, du mouvement Tabligh et des djihadistes dont la doctrine se diffuse par les vecteurs de la mosquée, la librairie islamique, la sandwicherie halal où est imposée la séparation hommes femmes et la salle de sport.

Il utilise l’expression d'écosystème, pour décrire le climat dans lequel est diffusée la socialisation, comment la norme apprise dans les lieux d'enseignement au moyen orient est transmise à la société française afin d'imposer la définition du vrai islam.

Le message principal est

tout ce qui est permis est Hallal

tout ce qui est interdit est Haram

Mais il se trouve que ces préceptes religieux mécaniques sont souvent en contradiction avec les lois de la république.

Pour cet islam rigoriste, la laïcité est déjà une machine de guerre contre l'islam.

Alors les musulmans qui vivent dans ces quartiers et veulent vivre un islam non politique, ont peur, se taisent, et quand ils peuvent, déménagent.

Et nos gouvernants, pas seulement Macron, mais aussi ceux qui l'ont précédé, que font-ils ? Rien !

Il jouent les autruches, et laissent la situation s'aggraver.

Alors ce radicalisme, cet endoctrinement produisent des terroristes en série, spécialistes du couteau, et que l'on qualifie faussement de déséquilibrés, afin d'éviter de nommer la réalité. On parle de violence aveugle.

Violence aveugle ? Faux ! elle vise les mécréants, au nom d'une religion avec un rite toujours identique, le couteau ; les cris Allah Akbar, et la volonté d'être martyr afin d'aller au paradis des terroristes bénéficier des cinquante vierges.

Il faudrait reconquérir ces territoires perdus, chasser ces porteurs de haine, fermer les mosquées radicalisées, mais ils tremblent devant la difficulté de l'enjeu.

Ils n'osent même plus donner les chiffres des voitures brûlées pour la soirée du 31 décembre soit prés de 1500, plus que l'année dernière et sûrement hélas moins que l'année prochaine

Il s'ajoute à cela la complicité de nombre de politiques, par idéologie, par aveuglement, ou pire pour de sordides raisons électorales.

Marianne avait écrit un article détonant sur ces complices de l'islamisme

LES COMPLICES DE L'SLAMISME

Alors, que faire si nos dirigeants politiques n'osent se confronter aux vrais problèmes de notre société. Si au nom de la démocratie libérale on laisse se développer les comportements communautaires et on jette aux orties le modèle républicain.

Si au nom de l’expression de toutes les cultures, au nom de la mondialisation, on sacrifie notre culture et notre identité en ayant abandonné assimilation et intégration, qui étaient le ciment de notre nation.

Le risque est énorme et le phénomène a déjà fait des ravages Ainsi, la charia s’applique déjà en Europe…

Pour preuve, l’Assemblée du Conseil de l’Europe « s’inquiète grandement » du « fait que la charia, y compris des dispositions clairement contraires à la Convention, s’applique officiellement ou officieusement dans plusieurs États membres du Conseil de l’Europe, sur l’ensemble ou une partie de leur territoire ». Il s’agit principalement de la Grèce, de la Tchétchénie, du Royaume-Uni et de nos voisins Belges !

Il serait très dangereux d’oublier que l’Islam politique est un courant conquérant qui ne se contente pas de se faire accepter et de s’installer dans un pays !

Le drame de notre pays est que les présidents de la république qui se succèdent gouvernent pour une minorité très réduite et sont en rupture avec la majorité populaire, et faute d'une démocratie vraiment représentative cette majorité est obligée de se faire entendre dans la rue.

Les français sont en colère contre des réformes qu'on veut leur imposer, et en colère parce que certains problèmes essentiels ne sont pas traités alors qu'une large majorité y est favorable.

Comment réformer quand Seulement 25 % de la population vous fait confiance et que l'on s'entête à ne jamais la consulter.