Névrosé par la dichotomie entre expérience vécu , et expérience procuré par les média il perd tout sens de l’ autocritique voir même moral.





J’ aurais tord de me croire a l’ abris , je me surprend parfois a devoir déboguée des idée dont au final je me rend compte qu’ elle on pris racine par le « on dit » , « on montre » sans jamais demontré ...

Pourtant l’ idée ainsi agité , mousse et colle plus vite qu’ on ne l’ imagine .