Les viandards contre l’Amazonie

Je mande de la viande ou du poisson avec des légumes à tous les repas y compris au petit déjeuner.

Le problèmes n’est pas la viande, c’est faux de dire que l’on mange trop de viande.

Le gros problème ce sont les céréales.

L’idée que l’être humain doit baser son régime sur les céréales est vraiment bizarre.



La révolution agricole, à partir de laquelle les hommes ont commencé à manger des céréales, s’est produite il y a peu de temps, à l’échelle de l’évolution, et nos gènes n’ont pratiquement pas changé depuis. L’homme moderne n’est ni plus ni moins qu’un chasseur-cueilleur.



Son tube digestif est toujours le même. Il n’est pas fait pour digérer des quantités importantes de céréales.



Surtout quand on voit ce qu’il y a dans les céréales :



Elles sont pauvres en nutriments essentiels, comparées aux légumes.



Elles sont riches en sucre, responsable du surpoids généralisé, appétit incontrôlé, obésité, diabète de type 2, maladies du cœur, et cancer.

Lorsqu’elles sont complètes, elles sont aussi riches en acide phytique, qui se lie aux minéraux dans l’intestin humain, ce qui les empêche d’être assimilées, provoquant une dénutrition.



Moins de glucides et plus de gras et de protéines augmentent l’énergie, diminuent la sensation de faim au cours de la journée, sans pour autant augmenter le nombre de calories absorbées pendant la journée.

De plus, remplacer les glucides par de bonnes graisses réduit encore la hausse de la glycémie (taux de sucre dans le sang) et accroît la sensation de satiété, réduisant les fringales et donc le grignotage pendant la journée.