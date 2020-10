Lettre ouverte aux responsables politiques : la liberté est indivisible

Lettre ouverte d’un simple citoyen à l’attention de ses responsables politiques, locaux, départementaux, régionaux ou nationaux.

‘’Mesdames et messieurs,

La France vient donc à nouveau d’être attaquée. Notre pays, berceau des droits de l’homme, est encore une fois meurtri dans sa chair en raison de ce qu’il représente aux yeux de ces barbares : les lumières face à l’obscurantisme.

Comme vous je suis sincèrement attristé par ce crime abject, profondément scandalisé par l’idéologie obscurantiste dans laquelle il prend sa source et mes pensées vont à cet homme ainsi qu’à ses proches.

Comme vous j’espère qu’en face de ces terroristes, qui n’ont de cesse de vouloir nous intimider, nous resterons un peuple debout, un peuple attaché aux valeurs de la république et un peuple qui garde intacte son espérance en un monde meilleur pour ses enfants.

Comme vous je vais me battre contre l’idéologie de ces barbares, avec les moyens qui sont les miens et comme vous je vais parler à mes enfants de l’importance des valeurs que sont la tolérance et la laïcité dans notre pays.

Enfin je leur parlerai de la liberté d’expression. J’y suis très attaché, comme vous y êtes très manifestement très attachés au regard de tous vos communiqués et toutes vos déclarations publiques. D’ailleurs je n’ai absolument aucun doute sur votre volonté de conserver intacte et pour toujours notre précieuse liberté d’expression.

Toutefois, en tant que citoyen il me semble important, pour ensemble pouvoir gagner ce combat contre l’obscurantisme, de vous dire aujourd’hui la chose suivante : la liberté dans notre société française est indivisible, on ne peut en retrancher une partie sans la tuer toute entière.

La liberté recouvre aussi bien ce qui concerne l’esprit (l’expression, la conscience, la liberté de la presse bien sûr...), que ce qui concerne le corps (la libre circulation, la liberté de mouvement...) ou encore ce qui concerne notre vie sociale (liberté de manifester, liberté d’association, liberté d’entreprendre...).

Cette liberté est notre bien commun, c’est un devoir pour chacun de la préserver.

Mais les quelques mois qui viennent de s’écouler nous font malheureusement prendre un bien mauvais chemin. Tout à été remis en question.

Vous êtes pour la liberté d’expression ?

Mais alors comment s’exprimer, comment débattre, comment confronter nos idées, nos opinions quand on ne peut plus sortir de chez soi librement, ne plus avoir d’interactions sociales... ? Comment continuer à lutter ensemble, à croire en nos idéaux, à faire corps, à rester soudés si on nous interdit de nous retrouver, nous rassembler ou manifester... ? Et sous couvre-feu comment désormais avoir la nuit à ‘’refaire le monde’’ entre amis, musiciens, penseurs, écrivains, poètes, philosophes, dessinateurs... entre citoyens en somme ? Enfin comment sensibiliser, interpeler, interroger, transgresser, émouvoir si on ne peut plus mettre en scène, jouer, chanter, danser... à ce propos combien de théâtres, de salles de spectacles, de festivals, de manifestations populaires sont aujourd’hui à l’agonie ?

Ainsi les terrains où nous pouvons cultiver et concrétiser notre liberté d’expression disparaissent au moment même où ils devraient être renforcés. L’expression ne peut se réduire à la sphère du virtuel.

Ne voyez vous pas que la culture, pourtant meilleur vecteur de nos idéaux, souffre comme jamais elle n’avait souffert.

Ne voyez vous pas, enfin et surtout, que nos droits fondamentaux tombent comme des mouches les uns après les autres. Rien ne peut justifier un tel recul de notre démocratie. La peur est très mauvaise conseillère et la division gagne du terrain dans notre pays.

D’ailleurs je doute fort qu’un pays qui ne suggère plus rien d’autre à ses enfants que de garder entre eux des distances, qui favorise la méfiance et le repli individuel, un pays qui préfère mettre sous cloche la vie sociale en contrôlant, en infantilisant les citoyens plutôt qu’en leur accordant assez de confiance et de sens des responsabilités pour être capable de se protéger eux-mêmes et de veiller sur les plus fragiles... voyez vous je doute fort que ce pays place son peuple, notamment sa jeunesse, dans les meilleures conditions et le meilleur état d’esprit pour lutter contre l’obscurantisme, pourtant il y a urgence à mettre toutes les chances de notre côté et à agir.

Il serait bon dorénavant que chacun d’entre vous, à son niveau, à tous les moments de la décision politique, prenne conscience que nous ne serons une nation forte et ne gagnerons ce combat contre l’obscurantisme, et tous les autres combats d’ailleurs, que si nous restons un peuple fort, uni et à la liberté pleine et entière.

C’est ainsi que nous pourrons continuer à lutter pour préserver nos valeurs et honorer la devise de notre beau pays : Liberté, Égalité et Fraternité.

En vous remerciant par avance.

Samuel Wacogne, simple citoyen''