« Libanisation de la France » : ce qu’il faut vraiment voir derrière cette expression

Bonjour,

J’ai connu le Liban avant et pendant la guerre civile.

J’ai donc vu la marche inéluctable vers le chaos.

J’approuve entièrement votre analyse et j’ai employé pour mon propre compte le mot ’libanisation’ sur AV à propos de la situation française.

Il n’y a pas grand chose à ajouter sauf peut être le fait que la situation est plus grave encore ici. Au Liban les différentes parties prenantes avaient les mêmes références culturelles, chrétiens comme musulmans et palestiniens sont de culture arabe et parlent la même langue. La scission entre les chrétiens et les musulmans s’est faite sous occupation turque mais elle est du même type de ce qui s’est passé en ex-Yougo. C’est pour des raisons d’ordre pratique que certains Libanais se sont convertis à l’Islam, tout comme les Slaves en Bosnie... Chrétiens et musulmans sont cousins, proches parents et portent souvent les mêmes patronymes.



En France le fossé est plus profond entre ’souchiens’ et Français issus de l’immigration.

On peut redouter le pire. La classe politique française a été (et est toujours) aveugle et stupide.