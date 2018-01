Liberté d’importuner et capacité à débattre sereinement

@diogène

on ne peut mieux dire

mais en plus ,quel est donc ce moteur de notre attirance à nous les mâles, sinon justement d’être mâles.

Sans cette pulsion, qu’est qui pourrait nous conduire à copuler avec une « femelle »

ses qualités intellectuelles, ses donc artistiques, sa grande qualité de coeur, ?

souvent , quand il m’arrive de faire la queue à la caisse d’un supermarché,je regarde autour de moi, les femmes.,et vraiment, si on y réfléchit froidement, à part les hormones je vois pas ce qui me pousserait à me « frotter », et encore ?

Et que dire de ces femmes qui usent de tous les artifices pour aguicher un patron, un chef de service, n’hésitant pas à ruiner des couples ?

Faudra-t-il un règlement pour préserver les hommes des manoeuvres sournoises des femmes ?

Nul doute que toutes ces actrices qui dénoncent aujourd’hui sont effectivement des talents incommensurables qui auraient illuminé le monde sans avoir eu à subir des mains basses, situation qu’elles n’ont jamais en aucun cas suscitée, et en plus , en face d’hommes dont la réputation de gros « porc » ne faisait pas mystère.

Paraît que faire du pied sous la table est devenu du harcèlement ?Je me demande quelle serait la tête du flic recevant ma plainte contre une jeune secrétaire ?

Ni que dire de cette jeunette qui se frottait le bout des seins contre mon épaule ?

A force de tout réglementer ,à d’encourager la délation, souvent pour des faits qui tiennent plus de la mauvaise éducation,on passe à côté de l’essentiel:le drame des femmes enchaînées socialement et économiquement à des vrais « porcs » et qui en meurent.