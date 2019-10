Macron en appelant les Français à la délation fait le jeu des salafistes

En demandant à la population, à toute la population de surveiller une communauté, celle des musulmans, Macron est en train de revenir à la délation qui a tant marqué une période sombre de notre histoire.

Par cette décision, il va jeter nombre de musulmans dans les bras des salafistes et de la radicalisation. Ce n'est pas une erreur que vient de commettre le pouvoir, c'est une faute grave.

Pour lutter contre l'hydre islamiste, il crée une hydre aussi hideuse, la délation.

Son discours est très clair

« Pour lutter contre l'hydre islamiste, il faut une société de vigilance, Voila ce qu'il nous revient de bâtir.

Savoir repérer à l'école, au travail, dans les lieux de culte, près de chez soi, le relâchement et les déviations, ces petits gestes qui signalent un éloignement avec les lois et les valeurs de la république.

En résumé,

''Balance ton voisin, (musulman bien sur)

Etrange projet que celui qui consiste à dresser les citoyens les uns contre les autres dans un conjonture déjà préoccupante.

Alors que les preuves de radicalisation sont flagrantes et présentes par centaines sur tout le territoire et que le pouvoir ne fait rien contre ces dérives et ceci depuis 30 ans, il faut être honnête et ne pas incriminer seulement Macron, on demande au peuple de se substituer à la police pour repérer les signes éventuels de radicalisation et ainsi faire un travail immonde de dénonciation.

Incompétence, calcul politique cynique, manque de bon sens minimum,

le pouvoir fait l'inverse de ce qu'il faudrait faire.

Au lieu de sanctionner les radicalisations évidentes et effectives, il demande au peuple d'aller à la chasse aux radicalisés éventuels.

Seuls les services de police spécialisés et formés sont en mesure de déceler le faisceau d’indices constituant une vraie menace de passage à l’acte. Cet appel à la délation n’est-il pas en réalité une façon déguisée de se décharger en partie de l’ensemble du problème et aussi de responsabiliser, voire culpabiliser le peuple qui n’aura pas signalé les indices ?

Imaginez dans quel état d'esprit vont se trouver les musulmans. Épies, surveillés dans leur travail, dans leur rue, par les voisins, dans leur apparence et leurs paroles.

Pendant la dernière Guerre, on avait fait subir aux juifs l'infamie de la délation, environ 4 millions de lettre avaient été écrites, pour dénoncer les juifs sous des prétextes les plus fantaisistes.

On avait transformé le peuple en délateur et les dérives avaient été tragiques.

Veut-on faire la même chose avec les musulmans de France ?

Invivable ! On demande au peuple d'espionner et de dénoncer ses voisins musulmans.

Et en même temps comme on aime à le faire en Macronie, mais comme on l'a fait depuis 30 ans sous la droite et la gauche, on est d'un laxisme fou envers la radicalisation effective, celle qui est sous nos yeux, qui gangrène notre société et d'une faiblesse inquiétante envers les prêcheurs de cette radicalisation.

Ainsi

-150 mosquées salafistes déclarées n'ont pas été fermées.

-A leur tête des imams venus de l'étranger qui prêchent la haine et la scission avec la république.

-la Burqa est intouchable dans les banlieues et sa loi d'interdiction n'est pas appliquée

-Nos écoles sont la cible des salafistes

-les hôpitaux subissent les agressions de radicalisés voulant imposer leur lois discriminatrices

-On exige dans les piscines l'abandon de la mixité et des tenues spécifiques.

-Des syndicats de parents prônent le Hijab prosélyte lors de sorties scolaires

Étrange pouvoir que celui qui règne en France, qui montre la puce sur l’éléphant et ne voit pas l'éléphant.

''Lorsque le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt'' dit-on.

Les dénonciations hâtives seront dévoyées comme toujours, par l’idéologie, l’intérêt, la vengeance ou la frustration.

En prime on va provoquer à la faveur de cet esprit de délation, un surcroît de victimisation chez les musulmans non radicalisés, sentiment qui va être exploité par les tenants du salafisme en quête de nouveaux fidèles.

Quel aveu d'impuissance du pouvoir !

En avant toutes pour la la délation, puisque visiblement, l’État ne peut plus rien pour nous.

MANIFESTATION D'ISLAMISTES A PARIS LE 19 0CTOBRE

Ils sont là, ils défilent et nous défient les radicalisés monsieur le Président, Que faites-vous ? que cherchez-vous ? A ce que le laxisme aboutisse à réaliser les prédictions du ministre de l'intérieur Collomb, faire que le côte à côte devienne un face à face ?

La souveraineté d’une Nation repose, entre autres, sur sa capacité à assurer la sécurité de ses citoyens.

Ce n'est plus le cas.

Dès l’antiquité, Platon et Aristote voyaient déjà la nécessité de mettre en place des pouvoirs pour assurer la sécurité et éviter les conflits dans la Cité.

En effet, les individus ont abandonné leurs droits naturels notamment de se défendre, au profit de l’État, sous réserve qu’il assume correctement ses missions.