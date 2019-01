Macron et son grand « show mage » !

Fort bien ! Lors de ses vœux, macron a dit son souhait de « changer en profondeur les règles de l'indemnisation du chômage afin d'inciter davantage à reprendre le travail », [1] dans un pays où justement il n’y a pas de travail pour plus de 6 millions de personnes inscrites (allez imaginer en plus les non-inscrites, combien ?). Mais pour une fois, accompagnant le geste à la parole, la veille, le 30 décembre, comme ça en catimini, un décret est passé sous les bons offices et orifices de la clique LREM de l’assemblée nationale et sa porte-parole Aurore Bergé (dite, mam QI de 80), qui abroge « la définition du salaire antérieurement perçu qui était pris en compte pour déterminer l’offre raisonnable d’emploi qui ne pouvait être en deçà de 95 % à 85 % du précédent salaire ». [2] Le demandeur d’emploi sera poussé à accepter la première offre venue, même avec une rémunération très inférieure à celle de son dernier poste, sous peine de perdre ses droits au chômage.

Le fameux model allemand avec lequel on nous rabat les oreilles va faire führer ! Comme dans le cas des mini-jobs outre-Rhin, on va se retrouver avec un grand volant de travailleurs, contraints d’accepter des boulots dégradés. Un autre aspect aussi à prendre en compte, et là, les nantis du MEDEF vont se frotter les mains : comme il ne sera pas possible de refuser « une offre raisonnable », eh bien, pour les patrons embaucher un élément surqualifié, surdiplômé à prix cassé, mettra encore plus sur la touche tous les millions de personnes qui dans le pays sont mal formés, et sans diplôme ; et donc, les classes défavorisées seront encore plus...Défavorisées. Il va falloir inventer un mot pour décrire cette tranche sociale : pourquoi pas la classe défadéfa, pour : défavorisée-défavorisée ?

Il y avait hier sur le site pole emploi 584 815 offres pour plus de 6 millions d’inscrits, alors même « en traversant la rue » plein de fois, cela ne va pas créer de l’embauche.

Grâce à ses devanciers, mais aujourd’hui à un macron banquier, à un macron en poste clé dans le gouvernement Hollande ont laissé délocaliser, mondialiser, restructurer notre ex-industrie, notre ex-capacité à fabriquer ce dont nous avions besoin, et enfin ce macron, qui a vendu petit à petit les joyaux de la couronne : Alstom, SFR et continue avec La Française des Jeux, Aéroport de Paris, les barrages hydrauliques et bien d’autres calembredaines qui vont mettre la France bientôt comme la Grèce : notre pays ne pourra emprunter de l’argent pour faire tourner la machine, qu’à des taux usuriers. Et c’est cet olibrius qui donne des leçons, moralise, sermonne met en accusation ces 6 millions de personnes, dont seulement et c’est prouvé, seulement 12% ne se démènent pas trop afin de retrouver un job. De plus il faut nuancer, car, on peut se retrouver au chomage de mille façons différentes : un licenciement mouvementé, ou suite à un harcèlement, ou encore suite à l’indélicatesse et le vol de la caisse par son ex-boss ; bref, ce que je veux dire c’est que peut-être dans ces 12% certains ont besoin de souffler un peu histoire d’évacuer cette ou ces mauvaises expériences... Eh oui, macron, autour de toi il y a des êtres humains qui, ont des états d’âme, souffrent parfois jusqu’à la dépression profonde et le suicide et ne sont pas prêts illico/presto de passer à autre chose... L’humain digère, et gère comme il peut. Pourtant selon Christelle Dubos la secrétaire d'État auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé (solidarité avez-vous dit ? Vous blaguez non ?), « Ce décret concerne moins de 8% des demandeurs d'emplois, ceux qui fraudent » [3] donc, en lisant bien, c’est 92% de punitions collectives ; Interdites aux enfants dans les établissements scolaires, mais pas à leurs parents dans la « vraie vie active »... C’est un peu comme ce gouvernement qui vote une loi anti fessées pour la protection de l’enfance, mais qui laisse matraquer des adolescents lycéens par des policiers... Ce n’est plus marcher sur la tête, mais c’est marcher sur le cul !

Il ne l’a pas clamé durant ses vœux, dont presque personne n’avait à faire d’ailleurs, mais bon, la machine à claque, la répression va battre bon train. Pole emploi, deviendra « matraque emploi » et n’aura plus à s’embêter avec les procédures : « pôle Emploi décidera désormais seul du contrôle et des sanctions des chômeurs, relèvent Les Echos. Jusque-là, ce service public n'avait que le pouvoir de suspendre l'indemnisation, en cas d'absences aux convocations. Le contrôle de la recherche effective d'emploi et sa sanction étaient légalement du ressort de la direction régionale du ministère du Travail, note le journal économique. Ce ne sera donc plus le cas. » Directement du producteur aux consommateurs ; l’est pas belle la vie sous la présidence de macron/macrotte !

Il y a pourtant des chiffres éloquents : en tout, les non-indemnisés et les indemnisés seraient 12% à ne pas trop se bouger pour trouver séance tenante du travail, mais dans ce total, seulement 8% des indemnisés ne cherche pas, il faut donc conclure que ceux qui perçoivent le chomage sont plus motivés que ceux qui ne perçoivent rien... Peut-être à force d’envoyer des CV et lettre de motiv sans réponse, au fil du temps le découragement gagne ? (ah ces humains qui emmerdent et coutent un pognon de dingue dixit macron) Macron, comme tout bon manipulateur ex-science ne fait que réaliser le vœux de tous ceux qui n’ont jamais connu, ou il y a fort longtemps le chomage et ne cessent de dire que les chômeurs sont des fainéants qui profitent du système et qui passent leur temps « utile » devant la TV ou à trainer au bistrot. En plus, ils se lamentent sur leur sort sans se secouer pour que les choses s’améliorent. Qui n’a pas entendu autour de la table familiale ce genre de commentaires ? [4] Tenez ! moi par exemple, de part mon job, prof contractuel, chaque juillet et aout je dois me déclarer chômeur et donc percevoir une somme qui représente à peu près 60% de mon salaire. Je n’ai pas le choix car les établissements scolaires sont fermés. Eh bien, je l’ai entendu ce « ouais déjà que t’as trois mois de vacances en plus t’as le chomage ? » ce qui sous-entend que « je profite » honteusement du haut de ma fainéantise de cet interlocuteur qui derrière son Cdi se doit de me faire la morale... Je rappelle aussi, que les indemnités de chomage viennent suite à des cotisations et des prélèvements sur la feuille de paye. Enfin, si le chomage dure, il faut savoir qu’il y a une grande perte de pouvoir d’achat, alors qu’il faut aussi payer ses impôts de l’année précédente, ce qui met tous les chômeurs dans la mouscaille, et donc motive rapidement à retrouver quelque chose.

Ce n’est pas seulement la fracture sociale entre macron et le peuple, c’est le peuple qui tellement cerveaux lavés que ça en est devenu comme une seconde nature pavlovienne : le chômeur est un parasite à ne pas fréquenter au cas où il refilerait ses miasmes... Chômeuses/chômeurs combien d’amis avez-vous perdu en cours de route, combien après 2 ans, pour les seniors, vous êtes vous trouvés totalement isolés, mis au banc de la société ? Comptez vous ! Et je ne vous parle pas de l’ambiance à la maison où votre fils vous regarde comme un minable, un looser, un has been et ne veut surtout pas devenir ce que vous êtes devenu : un raté ! Votre femme, vous crache dessus, vos voisins vous évitent, votre famille chuchote dans votre dos, même votre chien pisse sur le bas de votre pantalon : Un chômeur, est une peste qui se soigne... peut-être !

Qu’un macron qui lorsque il était jeune (l’a-t-il vraiment été ?), avouait avoir « survécu » avec seulement 1000 euros par mois, et cette troisième génération mise au chomage, transbahutée dans job précaire à un autre, d’un CDD à un poste d’intérimaire, comment ces deux extrêmes peuvent-elles se comprendre ? D’autant que ce petit messier plein de morgue et de morve au nez, a tout le mépris de sa caste envers les laborieux, les petites gens, les riens sans dent et aujourd’hui sans culotte... Mais, mais... Sans culotte jaune ! Attention macron, un train peut en cacher un autre « E pericoloso sporgersi ! »