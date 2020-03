Macron, l’UE et les média, dépassés par le coronavirus

Demain, une partie d’entre nous ira voter pour les élections municipales, maintenues de manière totalement aberrante par le président. Et lundi, démarrera la quarantaine limitée aux crèches, écoles et universités destinée à donner le change de l’action du gouvernement. Une crise extrêmement révélatrice de toutes les lacunes de nos média et nos dirigeants, bien négligeants pour notre santé.

Priorité donnée à l’économie et à la petite politique sur notre santé

Essayer de prendre du recul sur ce qui se passe aujourd’hui n’est pas facile tant le traitement du coronavirus par les médias modernes donne le tournis. Cette première épidémie 2.0, post révolution digitale, est parfois traitée comme une grande télé-réalité, entre décompte des personnes touchées, interview de quidams, déclaration et annonce de nos dirigeants. Le comble a probablement été atteint par l’annonce du test de Nicole Belloubet, puis du résultat négatif . Bien sûr, produire un tel volume de sujets en si peu de temps ne facilite pas la prise de recul, mais tout de même, l’absence de mise en perspective est assez effarante, même le très médiatique Michel Cymes appelant à en faire moins

Ce qui transparait, c’est le court termisme du gouvernement et sa priorité donnée à la protection de l’économie, comme l’a dit Muriel Pénicaud. Et quelques mesures annoncées sont bonnes, comme le report du paiement des cotisations sociales. Une mise en quarantaine plus marquée aurait évidement eu un impact court terme plus fort et c’est probablement ce qui a poussé le président à choisir une réponse modérée (mais assez forte pour donner le change politiquement). Mais c’est un calcul de gribouille qui risque simplement de décaler ces mesures dans le temps devant la probable envolée du nombre de victimes que le manque de confinement actuel risque rapidement de provoquer