Macron, le président des milliardaires

@Attila

Merci , pour votre réponse . Voilà des gens qui ne connaissent rien en économie ni en finance mais qui filent les phrases comme ils filent des perlent. -



Il faut répéter sans cesse que la France n’est pas un pays libéral ,il suffit de comparer les prélèvements obligatoires , de notre pays avec ceux de l’OCDE , sans parler du niveau des prestations sociales , qui nous mettent sur la première marche du podium. Quel pays , libéral , peut porter a bouts de bras une entreprise comme la SNCF avec son déficit colossal ? Quel pays libéral , peut subventionner ,les syndicats , la presse etc. Quel pays libéral , peut intervenir pour sauver des entreprises privés , sous le prétexte de sauver des emplois dépassés ? Dans quel pays libéral , des ouvriers , employés et autres sollicitent l’Etat afin d’intervenir dans leurs litiges avec les responsables d’une société privée ? Dans quel pays libéral , un Premier ministre ou un ministre convoque dans son bureau des dirigeants de sociétés privées pour les admonester ?

La France est comme cette ancienne publicité de la boisson -Canada dry. « Elle ressemble à un pays libéral, son nom est clamé par certains idéologues comme libéral , mais la France n’est pas libérale ». ne serait-ce que par le nombre pléthorique de ses fonctionnaires.

Elle l’est encore moins comme néolibérale. Hayek doit se retourner dans sa tombe. Je n’ai pas été étonné de lire dans un journal économique Anglais , que les Français sont les bonnets d’âne en économie.

Je me suis amusé un jour de proposer à certains élus politiques de la France Insoumise( je tairai leur nom par charité chrétienne) de me lire un bilan d’une société que j’avais mis devant leurs yeux. , .Ils ont refusé , catégoriquement me traitant de provocateur.Pourtant leur ai-je dit , vous parler des entreprises de l’argent qu’ils gagnent et qu’ils distribuent , montrez-moi que vous connaissez ces entreprises ? Refus. J’insiste , Jetez au moins un oeil sur le plan d’exploitation et donnez-moi, quelques explications ? Non et non. j’ai fait rire quelques personnes , mais leurs partisans m’ont conspué copieusement.