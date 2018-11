Macron taxe l’outil de travail de millions de françaises et de français… obligés de prendre leur voiture pour gagner leur croûte !

@Trelawney

Vous avez lu l’article ? Vous conseillez donc aux pauvres vivants dans des zones excentrées et mal désservies de se taper 120 bornes à vélo tous les jours ? Sympa en hiver quand il gèle à pierre fendre. Et pour les vieux, un régal. Pis avec la pluie ils auront plus besoin de prendre de douche, ça leur économisera du savon, de l’eau et du gaz, trop pratique.

Ça leur fera les jambes, c’est ça ?

Et après, les écolos se demandent pourquoi les classes laborieuses votent pas pour eux... Énorme.