Macron un président crédible ? : « je ne rendrai pas la vaccination obligatoire. »

Il n'y a guère en présentant son plan de vaccination, Macron assurait « je ne rendrai pas la vaccination obligatoire »

Hier, on le voyait venir depuis longtemps, les medias nous y préparaient, changement complet de cap.

On va rendre la vaccination obligatoire quasiment pour tout le monde.

La vaccination est rendue obligatoire pour tous les professionnels en contact avec des personnes fragiles

Le pass sanitaire sera étendu aux "lieux de loisirs et de culture" rassemblant plus de 50 personnes dès le 21 juillet

A partir du mois d'août, la France imposera ce pass sanitaire aux cafés, restaurants, centres commerciaux, avions, trains, cars longs trajets et établissements médicaux

Fin de la gratuité des tests PCR à l'automne

Une campagne de rappel débutera en septembre pour les premiers vaccinés

Pour les plus de 12 ans, "il faudra pour accéder à un spectacle, un parc d'attractions, un concert ou un festival,

Ces injonctions sont assorties de menaces qui nous obligent à nous poser des questions sur nos libertés.

Des contrôles seront menés et des sanctions seront prises. Les personnels soignants qui ne seront pas vaccinés au 15 septembre ne pourront plus travailler et ne seront plus payés, a précisé le ministre de la Santé Olivier Véran.

En effet, triste et terrible avenir, on va créer des citoyens Français de seconde zone qui seront discriminés et disons le persécutés jusqu'à qu'ils se soumettent ou se révoltent. Bénéfice dans les deux cas pour le pouvoir.

Interdiction pour ces parias de cafés, de restaurants, de centres commerciaux, pas de nourriture ? De trains, et de soins, pas d'établissements médicaux ?

Comme si cela ne suffisait pas, "En fonction de l'évolution de la situation, nous devrons sans doute nous poser la question de la vaccination obligatoire pour tous", a ajouté le chef de l’État.

On prévoit aussi un rappel vaccinal possible, un abonnement obligatoire au vaccin.

Le pouvoir est impitoyable avec les petits Français obéissants et soumis, mais incapable de renvoyer chez eux des clandestins. Fort avec les faibles, faible avec les forts la formule est toujours de saison.

Les coupables sont désignés, montrés du doigt, étiquetés.

"Nous ferons porter les restrictions sur les non-vaccinés plutôt que sur tous".

Bientôt une inscription sur le Front, ''NON VACCINE'' pour éviter toute perte de temps en interrogatoires fastidieux ?

Est-ce bien le même président qui hier jurait mordicus, « je ne rendrai pas la vaccination obligatoire » sur le même ton martial ?

Je pense qu'il est temps d'ouvrir les yeux et de voir en face ce qui nous attend.

Macron va nous tenir en haleine et nous effrayer jusqu'aux présidentielles afin de mettre les vrais problèmes sous le tapis. Vous aurez encore du matin au soir et tous les jours comme plat de résistance sur nos chaînes de désinformation dans lesquelles les ministres et notre président vont défiler à loisir, le CORONAVIRUS et ses variants multiples et aussi ses contraintes pour nous habituer à la soumission et l’acception.

Ne nous en faisons pas le relais.

le pouvoir veut que les moutons se réfugient auprès du berger.

Ne nous en faisons pas le relais. Ne soyons ni dupes ni complices. Confinez les chaînes de désinformation.