Macron : Un tour de passe-passe sanitaire

Convaincre et non contraindre est un problème de démocratie.

Je m'étais promis de ne pas écrire d'articles sur le covid et surtout pas sur la vaccination et le passe sanitaire, car je suis persuadé que c'est rentrer dans la stratégie du pouvoir.

Ne parler que du covid, diviser les Français sur le sujet, et ceci jusqu'aux élections c'est la stratégie du pouvoir. La peur fait se réfugier les moutons autour du berger et les déclarations liberticides et violentes sur ceux qui résistent les font s'affronter et ont pour but de dévier de la personne présidentielle les critiques sur le bilan de ce quinquennat qui vont s'accumuler au fur et à mesure que l’on se rapproche de l'échéance.

Mais pour expliquer le machiavélisme de cette démarche, je me suis vu obligé de rompre cette promesse, car ce machiavélisme prend sa source dans la manipulation sur le covid, le passe sanitaire et la vaccination.

Les apparitions d'Emmanuel Macron sur les réseaux Instagram et TikTok l'ont définitivement classé dans la catégorie des Présidents en représentation permanente.

Macron n'a pas comme priorité un objectif médical, j'en suis persuadé et je rejoins en cela l'analyse de Lutte Ouvrière ce qui ne m'est pas coutumier.

Son objectif est politique, créer un conflit artificiel entre les pro et les anti vaccination obligatoire. Si ses motivations avaient été médicales, depuis le début de la pandémie, le nécessaire aurait été fait pour que l'on ne manque pas de lits, de blouses, de masques, de tests, d’appareils respiratoires, de vaccins. On aurait évité des confinements à répétition qui ont miné notre économie et détruit le moral des Français.

Ces insuffisances notoires face à la pandémie ont été accompagnées de messages mensongers, contradictoires et parfois méprisants comme ceux adressés en ce moment à ceux qui contestent le passe sanitaire et ses modalités d'application.

Mais notre président est très malin, il s'est dit que 60% de Français pour la vaccination obligatoire, face à 40% contre, qui se battraient entre eux tous les jours, était préférable à 70% de Français d'accord contre sa politique et ses projets, et le faisant savoir régulièrement et parfois violemment.

Comment qualifier cette déclaration d'Emmanuel Macron dénonçant « l'irresponsabilité et l'égoïsme » des non-vaccinés ?

On va rester mesuré et la qualifier de violence volontaire ayant un but précis. Chacun décodera.

« Si demain vous contaminez votre père, votre mère ou moi-même, je suis victime de votre liberté alors que vous aviez la possibilité d'avoir quelque chose pour vous protéger et me protéger. Et au nom de votre liberté, vous allez peut-être avoir une forme grave (du virus) et vous allez arriver à cet hôpital. Ce sont tous ces personnels qui vont devoir vous prendre en charge et peut-être renoncer à prendre quelqu'un d'autre. Ce n'est pas ça la liberté, ça s'appelle l'irresponsabilité, l'égoïsme ».

En résumé, salauds de non vaccinés, il faut les condamner, condamnons les, tous avec moi, sus aux rebelles.

Et ça marche, les insultés se trouvent contraints de défiler pour se rebeller contre ces agressions verbales, car sur ces 40% qui en partie défilent contre la vaccination, et ils sont chaque semaine de plus en plus nombreux, la plupart d'entre eux sont vaccinés, j'en fais partie, mais sont contre la vaccination obligatoire telle qu'on veut l'imposer à partir de 12 ans.

Et si on examine les mesures et leur complexité d'application, elles sont aberrantes, inapplicables, discriminatrices, et surtout liberticides.

Convaincre et non contraindre dans cette affaire est une exigence de démocratie.

À partir de lundi, les patrons de restaurants, bars et cafés seront dans l'obligation de demander à leurs clients un passe sanitaire valide. Cette obligation s'appliquera également pour les consommateurs qui souhaitent s'installer à la terrasse de ces établissements.

Les chaînes de désinformation racontent que c'est partout la même chose

FAUX, en Espagne, j'habite à la frontière, vous allez au restaurant aucune question de passe sanitaire.

Les enfants de 12 à 17 ans, commenceront tôt leur apprentissage de la contrainte politique. Pour eux le passe sera obligatoire à partir du 30 septembre 2021.

Obliger des gamins dont le bénéfice risque n'est pas du tout évident à se vacciner, encore une absurdité. Que les parents conseillent en leur âme et conscience oui, qu'on impose, non !

En revanche, Les juges constitutionnels ont estimé que l’isolement obligatoire des malades de 10 jours n’était ni « nécessaire, adapté et proportionné » en ce qu’il constitue une mesure privative de liberté « sans décision individuelle fondée sur une appréciation de l’autorité administrative ou judiciaire ».

La seule vraie bonne mesure n'est pas appliquée,

Tu as le covid, tu rentres chez toi et tu contamines la famille, qui elle va à son tour contaminer le voisinage Quelle absurdité !

Il faut isoler ces personnes dans des centres ou des chambres d’hôtel pendant quelques jours.

C'est là une précaution essentielle.

Quand aura-t-on enfin le vaccin contre la carence en bon sens ?

Autre absurdité et incohérence du pouvoir, les immigrés clandestins continuent d’affluer et contaminent à loisir.

On traque les Français avec le passe sanitaire, mais on ne fait rien contre les étrangers en situation irrégulière ou pas.

« Un flou juridique » : pour éviter d’être expulsés, des étrangers en situation irrégulière refusent les tests PCR. Les tribunaux leur donnent raison.

On interdit l'accès aux français des hôpitaux, sans passe sanitaire, mais pas pour les migrants clandestins sans papiers qui ne subissent aucune contrainte et sont pris en charge gratuitement.

L'obligation vaccinale dans le monde est nettement moins liberticide que chez nous.

En bleu : obligations pour certaines catégories

En Jaune : Pas obligatoire générale, excepté certaines catégories.

En gris : pas d'obligation

Une douzaine de pays ont rendu la vaccination obligatoire, ou presque, pour leur population.

Totalement obligatoire, seuls trois pays dans le monde ont franchi le pas, le Tadjikistan, le Turkménistan, le Vatican,

Dans certains pays, l'obligation n'est pas formelle mais les restrictions pour les non-vaccinés sont telles qu'elles s'apparentent à une quasi-obligation : c'est le cas en France.

Alors il est vrai, qu'alimenter les discussions sur le covid est en évidence faire le jeu d'un pouvoir qui pense que la politique est essentiellement de la communication.

Comment s'empêcher de réagir, je conçois que ce soit difficile. J'ai moi aussi succombé à la tentation et suis tombé en pleine contradiction : écrire pour dire qu'il faudrait éviter d'écrire sur ce sujet. Alors je mettrai un bémol. Essayons simplement de ne pas oublier les autres sujets qui seront les enjeux des élections dans 9 mois.

Enjeux majeurs qui décideront de la pérennité de la France.

La réélection de Macron, signifierait la porte ouverte à toutes les réformes sociales et sociétales freinées à ce jour par le souci de réélection. On va lâcher la bride à l’euthanasie et l’immigration à gogo pour compenser les enfants qui ne naissent plus dans ce pays. On va brader les lambeaux de souveraineté qu'il nous reste au nom d'une Europe fédérale en marche vers un mondialisme échevelé et meurtrier. On va aussi brader les derniers bijoux de famille qu'il nous reste.

Tout cela dans un climat délétère de frictions entre communautés, d'ensauvagement accru et de communautarisme exacerbé.

La Vème République a commencé avec De Gaulle, l’homme du peuple et des Français, celui qui a rétabli la France dans sa liberté, elle finit avec un enfant capricieux. »

« Malheur au pays dont le roi est un enfant »